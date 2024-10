GNW-Adhoc: Zweite Reihe von Überwasser-Suiten im Royalton Chic Antigua auf den Westindischen Inseln eröffnet

^ST. MICHAEL, Barbados, Oct. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts

verkündet mit Stolz die offizielle Eröffnung seiner 12 exklusiven Überwasser- Suiten (https://www.royaltonresorts.com/resorts/chic-antigua/overwater-suites) im Royalton CHIC Antigua, An Autograph Collection All-Inclusive Resort - Adults Only (https://www.royaltonresorts.com/resorts/chic-antigua), die einen bedeutenden Meilenstein für Luxusunterkünfte in der Karibik darstellen. Diese farbenfrohen, hochmodernen Suiten sind die zweiten Überwasser-Unterkünfte auf den Westindischen Inseln nach dem Debüt der legendären Chairman Überwasser- Bungalows des Royalton Antigua im Jahr 2019. Die Eröffnung wurde mit einer eleganten Einweihungsfeier zelebriert, im Rahmen derer die ersten Gäste in diesem einzigartigen Luxuserlebnis willkommen geheißen wurden (https://youtu.be/rH8iriSgSMI). Eingebettet über dem kristallklaren Wasser von Antigua bieten diese Suiten unvergleichliche Privatsphäre und Verwöhnung, komplett mit atemberaubender Aussicht, Hängematten über dem Wasser und persönlichem Butler-Service. Mit der Eröffnung dieser atemberaubenden Überwasser-Suiten (https://www.royaltonresorts.com/resorts/chic-antigua/overwater-suites) definiert das Royalton CHIC Antigua den Luxus nur für Erwachsene in der Region neu und bietet Reisenden die perfekte Mischung aus edler Raffinesse, modernen Annehmlichkeiten und einer lebendigen Urlaubsatmosphäre. ?Wir freuen uns sehr, die neuen Überwasser-Suiten vorzustellen, unsere zweite Anlage auf der Insel, die das Reiseerlebnis in der Karibik verändern werden, indem sie den Gästen die Möglichkeit bieten, Überwasserunterkünfte zu genießen, die normalerweise nur an weit entfernten Reisezielen wie den Malediven zu finden sind", so Jürgen Stütz, Senior Vice President of Sales, Marketing & Distribution bei Blue Diamond Resorts. ?Diese Eröffnung lädt erwachsene Reisende aus der ganzen Welt ein, den Charme von Antigua zu entdecken, einem der trendigsten und zugänglichsten Reiseziele der Region." Diese Überwasser-Suiten (https://www.royaltonresorts.com/resorts/chic- antigua/overwater-suites) bieten den Gästen ein persönliches Erlebnis, das alle Erwartungen übertrifft. Jede Suite bietet das ganze Jahr über einen Panoramablick auf den Sonnenuntergang, faszinierende kristallklare Glasböden, private Tauchbecken und direkten Zugang zum Meer - perfekt für alle, die

Privatsphäre und Luxus suchen. Mit den Privilegien des Diamond Club(TM), zu denen

auch ein persönlicher Butler-Service gehört, können sich die Gäste mit erstklassigen Annehmlichkeiten verwöhnen lassen, die für ihren ultimativen Komfort sorgen. Erhältlich in drei verschiedenen Kategorien - Chairman-, Presidential- und Junior-Suiten - bietet jede Unterkunft einen ruhigen und doch opulenten Rückzugsort, der sich nahtlos in die pulsierende, gehobene Energie einfügt, die das ?Party Your Way"-Konzept der Royalton CHIC Resorts definiert. Hier wird jeder Moment zum Erlebnis und bietet eine luxuriöse Auszeit wie keine andere. Mit der Einweihung dieser mit Spannung erwarteten Suiten wurde ein neues Kapitel der karibischen All-Inclusive-Gastfreundschaft aufgeschlagen. Nach der Zeremonie gab es einen feierlichen Empfang mit den Führungskräften des Resorts, begleitet von der schillernden Unterhaltung der CHIC Angels, die den Ton für eine unvergessliche Veranstaltung angaben. Anschließend wurden die Gäste zu einer exklusiven Führung durch die Überwasser-Suiten (https://www.royaltonresorts.com/resorts/chic-antigua/overwater-suites) eingeladen, die vom General Manager des Resorts geleitet wurde, der den ersten Gästen ein spezielles Zertifikat für einen zukünftigen Aufenthalt überreichte, um sie an ihre Rolle bei diesem historischen Moment für das Resort zu erinnern. Blue Diamond Resorts revolutioniert weiterhin das All-Inclusive-Segment für Erwachsene und hebt die Erwartungen der Gäste mit diesen Überwasser-Suiten, die Spaß, Entspannung und Exklusivität an einem aufregenden Reiseziel wie Antigua perfekt miteinander verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter royaltonchicresorts.com (https://www.royaltonresorts.com/resorts/chic) Über Blue Diamond Resorts Blue Diamond Resorts (https://www.bluediamondresorts.com/) verfügt über mehr als 80 Häuser mit mehr als 20.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts (https://www.royaltonresorts.com/), in denen jeder zur Familie gehört. Ganz gleich, ob die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder zu den Flitterwochen, im Rahmen von Firmen- oder Incentive-Reisen oder als Alleinreisende anreisen - in diesen Häusern mit individuellen Services und

besonderen Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity(TM), DreamBed(TM) und die Sports

Event Guarantee(TM) gelten sie alle als eine Familie. Zur Stärkung wertvoller Beziehungen und Freundschaften bietet das Hideaway at Royalton (https://www.royaltonresorts.com/hideaway) ein Erlebnis nur für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterbringung, um die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way in den Royalton CHIC (https://www.royaltonresorts.com/) Resorts ist eine pulsierende und lebendige All-inclusive-Marke, die Unvorhergesehenes bietet. Mystique by Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/) ermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung eintauchen und endlose Naturschönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaica bietet das Grand Lido Negril (https://www.grandlidoresorts.com/) Gästen über 21 Jahren einen einzigartigen All-inclusive-FKK-Urlaub an einem abgeschiedenen Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spa (https://www.memoriesresorts.com/) bietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren Wünschen - ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen oder einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten -, während Starfish Resorts (https://www.starfishresorts.com/) einen großartigen Gegenwert in atemberaubender Umgebung mit reichhaltigem Kultur- und Naturerbe bietet. Planet Hollywood Hotels & Resorts (https://www.planethollywoodhotels.com/) lädt seine Gäste ein, Vacation Like A Star(TM) (Urlaub wie ein Star) zu machen, mit einem fesselnden und interaktiven Erlebnis sowie berühmten Elementen der Popkultur aus ikonischen Filmen, Musik und Sport, während Sie im Planet Hollywood Adult Scene den Paparazzi ausweichen (https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Ihr Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im Mittelpunkt der Faszination und Aufmerksamkeit steht. Weitere Informationen zu Blue Diamond Resorts finden Sie unter www.bluediamondresorts.com (http://www.bluediamondresorts.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ea5af24b-e119-4513-a59b- c18af3736372 °