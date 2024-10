USA und Südkorea einigen sich auf Finanzierung von US-Militärpräsenz

WASHINGTON/SEOUL (dpa-AFX) - Die USA und Südkorea haben sich auf eine neue Vereinbarung über die Beteiligung des ostasiatischen Landes an der Finanzierung der US-Militärpräsenz dort verständigt. Die Übereinkunft sieht laut Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap vor, dass Südkoreas Beitrag im ersten Jahr des fünfjährigen Abkommens um 8,3 Prozent auf 1,14 Milliarden US-Dollar (etwa 1,03 Milliarden Euro) steigen wird.

In den folgenden Jahren sind weitere Erhöhungen von maximal fünf Prozent pro Jahr vorgesehen. Das Abkommen, das 2026 in Kraft treten soll, muss noch vom Parlament in Südkorea abgesegnet werden.

Sorgen um Eingreifen von Donald Trump zerstreut

Derzeit sind etwa 28.500 US-Soldaten in Südkorea stationiert, um mögliche Aggressionen Nordkoreas abzuschrecken. "Die Vereinbarung wird ein bedeutender Erfolg für beide Seiten sein und unsere Allianz sowie unsere gemeinsame Verteidigung stärken", sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums in einer Erklärung.

Das aktuelle Abkommen wäre erst im nächsten Jahr ausgelaufen, aber die Biden-Regierung drängte darauf, es vor der US-Präsidentschaftswahl im November abzuschließen, teilweise um Sorgen in Südkorea zu zerstreuen, dass ein möglicher Sieg des Republikaners Donald Trump die zukünftigen Verhandlungen erschweren könnte./jpt/DP/ngu