GNW-Adhoc: Simtra BioPharma Solutions erweitert Kapazitäten mit Investition in Höhe von 14 Mio. USD in klinische Suite für AWK-Konjugation und -Reinigung

^PARSIPPANY, New Jersey, Oct. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Simtra BioPharma Solutions, ein führendes Auftragsentwicklungs- und --produktionsunternehmen (Contact Development and Manufacturing Organization, CDMO), das auf sterile Injektionsmittel spezialisiert ist, hat eine Investition in Höhe von 14 Mio. USD angekündigt, um seine Konjugations- und Reinigungskapazitäten im klinischen Maßstab für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK) zu erweitern. Diese Erweiterung, die bis Ende 2025 in Betrieb gehen soll, ist Teil der Strategie von Simtra, ein umfassendes durchgehendes Serviceangebot aufzubauen, das von der Entwicklung bis zur klinischen und kommerziellen Abfüllung/Fertigstellung reicht und die Markteinführung für die Kunden beschleunigt. Die neue klinische Suite am Standort von Simtra in Halle/Westfalen, Deutschland, wird die AWK-Entwicklung unterstützen, indem sie wichtige Funktionen bietet, darunter: * Konjugationsmischung * Tangentialflussfiltration für den einmaligen Gebrauch * Diafiltration und Pufferaustausch Der Standort in Halle/Westfalen bietet derzeit klinische und kommerzielle Produktionsdienstleistungen an und verfügt über Fachwissen in den Bereichen Onkologie und AWK. Der Standort, der unter der SafeBridge-Klassifizierung betrieben wird und für die Handhabung von Arzneimitteln der Kategorie 4 ausgerüstet ist, wird nun eine umfassendere Palette von Dienstleistungen für die Entwicklung und Herstellung von AWK anbieten. Stärkung der Führungsposition von Simtra in der AWK-Herstellung Franco Negron, CEO von Simtra, betonte die strategische Bedeutung dieser Investition: ?Diese Investition wird die Führungsrolle von Simtra in der AWK- Herstellung, einem wachsenden Sektor, weiter stärken, indem wir unsere Fähigkeiten zur Unterstützung unserer Kunden und Partner in der Wertschöpfungskette erweitern." Lidia Serina, Head of Development Services bei Simtra, fügte hinzu: ?Wir bieten unseren Kunden eine echte durchgehende Lösung, von der frühen Entwicklung bis zur kommerziellen Produktion. Dies ermöglicht mehr Flexibilität, verringert das Risiko und verkürzt die Fristen, wodurch unsere Kunden letztlich Zeit und Geld sparen." Simtra positioniert sich damit als strategischer Partner mit einem umfassenden Leistungsspektrum, das von der frühen Entwicklung - einschließlich Formulierung, Materialkompatibilität, Behälterauswahl, Optimierung der Gefriertrocknung und analytischer Entwicklung - bis hin zur klinischen und kommerziellen Abfüllung/Fertigstellung reicht. Mit dieser Investition baut Simtra sein Fachwissen und seine Infrastruktur weiter aus, um die sich entwickelnden Bedürfnisse der Pharmabranche zu erfüllen, insbesondere auf dem sich schnell entwickelnden Gebiet der AWK. Über Simtra BioPharma Solutions Als führendes, unabhängiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen mit mehr als 65 Jahren Erfahrung in der Herstellung steriler Injektionsmittel bietet Simtra BioPharma Solutions erstklassige cGMP-konforme sterile Abfüllung und Endbearbeitung, technisches Know-how, hochwertigen Service und einen einzigartigen kooperativen Ansatz zur Unterstützung der strategischen Ziele unserer Kunden. Biotechnologie- und Pharmaunternehmen arbeiten mit uns zusammen, wenn sie ihr Molekül auf den Markt bringen wollen, sei es, um eine Innovation weltweit einzuführen, eine Formulierung zu verbessern oder proaktiv Risiken zu minimieren, um ihr Geschäft auszubauen. Unsere Teams aus langjährigen Experten bieten maßgeschneiderte, flexible Lösungen, um unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Produktziele konsequent und in höchster Qualität zu erreichen, damit sie in die Hände der Patienten gelangen, die sie am dringendsten benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.simtra.com (http://www.simtra.com/). Kontaktinformationen: Rhonda Luniak, Director of Communications Simtra BioPharma Solutions rjluniak@simtra.com (mailto:rjluniak@simtra.com) 303.406.8743 °