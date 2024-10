Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu fehlenden Medikamenten

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu fehlenden Medikamenten:

"Man könnte darüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre: Nun werden auch noch Kochsalzlösungen in Kliniken und Praxen knapp. In einem der teuersten Gesundheitssysteme der Erde gelingt es nicht mehr, dieses weltweit massenhaft verwendete Präparat in ausreichender Menge zu organisieren. Das reiht sich ein in die Liste all der Schmerzmittel, Cholesterinsenker, Antidepressiva oder Antibiotika, die immer mal wieder fehlen. Dabei hatte vor gut einem Jahr Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Lieferengpässen den Kampf angesagt. Aber der Erfolg hält sich sehr in Grenzen. Der Arzneimittelbereich müsste völlig neu geordnet werden. Den nötigen großen Wurf aber darf man von der Ampel nicht mehr erwarten. Das nächste Engpass-Präparat dürfte da bereits vor der Tür stehen."/yyzz/DP/ngu