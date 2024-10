Sentix: Konjunkturstimmung steigt wieder nach drei Rückgängen in Folge

LIMBURG (dpa-AFX) - Die wirtschaftlichen Perspektiven im Euroraum haben sich im Oktober erstmals nach drei Rückschlagen wieder verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg auf minus 13,8 Punkte von zuvor minus 15,4 Zähler, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Analysten hatten hingegen eine Stagnation erwartet. Eine positivere Einschätzung der Erwartungen sorgte für eine Verbesserung des Konjunkturindikators, der auf einer Umfrage unter Investoren basiert.

Die Bewertung der aktuellen Lage wurde für die Eurozone hingegen erneut schlechter beurteilt. Der entsprechende Unterindikator sank den vierten Monat in Folge und fiel auf den tiefsten Stand seit Ende des vergangenen Jahres.

"Der Abwärtstrend der Konjunktur ist vorerst gestoppt", hieß es von Sentix. Die Wirtschaft der Eurozone starte demnach den nächsten Versuch, aus der Konjunkturflaute herauszufinden. Allerdings hätten die Umfrageergebnisse auch gezeigt, dass die deutsche Wirtschaft "vorerst im Rezessionsmodus" bleibe.

"Hoffnung macht den Anlegern nicht nur die erfolgten Zinssenkungen der EZB, sondern auch der Stimulus, der jüngst in China gesetzt wurde", schreiben die Sentix-Experten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Einlagensatz, den derzeit wichtigsten Leitzins, im September erneut um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Zuletzt hatte die politische Führung in Peking eine Reihe von Maßnahmen angekündigt, um die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wieder stärker in Schwung zu bringen.

An den Finanzmärkten wird die Konjunkturumfrage von Sentix beachtet, weil sie früh im Monat erscheint. Beobachter erhoffen sich Hinweise auf andere Indikatoren wie die ZEW-Konjunkturerwartungen oder das Ifo-Geschäftsklima. Die aktuelle Umfrage wurde vom 3. bis 5. Oktober unter 1150 Investoren durchgeführt, davon 220 institutionelle Anleger./jkr/jsl/stk