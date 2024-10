Nordkorea bekräftigt Atomkurs und droht mit Einsatz

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Seoul (Reuters) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un kündigt eine beschleunigte atomare Aufrüstung seines Landes an und droht mit dem Einsatz von Atomwaffen.

"Wenn der Feind versucht, Gewalt gegen unser Land anzuwenden", werde das nordkoreanische Militär "ohne zu zögern jede Aggression abwehren, was den Einsatz von Atomwaffen nicht ausschließt", sagte Kim laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Montag in einer Rede an einer Universität. Er habe aber nicht die Absicht, Südkorea anzugreifen. Der nordkoreanische Machthaber schickte laut KCNA zudem Geburtstagsgrüße an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Kim bezeichnete Putin als seinen "engsten Genossen" und erklärte, die "strategischen und kooperativen Beziehungen" zwischen den beiden Ländern würden auf eine neue Ebene gehoben, um "den regionalen und globalen Frieden und die internationale Gerechtigkeit zu verteidigen".

Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben in den vergangenen Monaten zugenommen. Nordkorea hat wiederholt Raketentests durchgeführt und seine nukleare Aufrüstung vorangetrieben, was zu internationaler Kritik und verschärften Sanktionen geführt hat. Die jüngsten Äußerungen Kims dürften die Besorgnis in der Region und bei den westlichen Staaten weiter erhöhen.

