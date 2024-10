Orban: Wenn Trump gewinnt, öffnen wir Champagner

STRASSBURG (dpa-AFX) - Ungarns Regierungschef Viktor Orban will die Korken knallen lassen, wenn Donald Trump wieder zum US-Präsidenten gewählt wird. "Ich weiß, was wir tun werden. Wir werden mehrere Flaschen Champagner öffnen", sagte er in Straßburg auf die Frage, was bei einem Wahlsieg Trumps geschehe. Die beiden Spitzenpolitiker stehen sich schon länger näher.

So hatte Orban im Juli dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump einen Besuch abgestattet, nachdem sie sich davor bereits im März getroffen hatten. Damals hatte Orban seinen Gastgeber als "Präsidenten des Friedens" bezeichnet, während der Amerikaner den Ungarn als "besten Führer" überhaupt rühmte.

Ein möglicher Wahlsieg Trumps beunruhigt viele in der EU. Dabei geht es etwa um die Zusammenarbeit in der Nato und die Frage, ob sich Europa im Ernstfall auf den Beistand Amerikas verlassen kann. Trump drohte zeitweise sogar mit einem Austritt der USA aus dem Bündnis./mjm/DP/he