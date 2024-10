Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Schwierigkeiten der Pflegekasse

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Schwierigkeiten der Pflegekasse:

30 Jahre ist die Pflegeversicherung erst alt - und doch schon so altersschwach wie die meisten der fünf Millionen Versicherten, für die sie aufkommt. Ohne weitere Finanzspritzen wird dem prognostizierten Minus von 1,5 Milliarden Euro in diesem Jahr im nächsten ein Defizit von mindestens 3,5 Milliarden Euro folgen und das System an den Rand der Zahlungsunfähigkeit führen. Das für sich ist schon erschreckend genug, noch dramatischer aber fällt der Befund für die Sozialversicherungen insgesamt aus, die durchweg ähnliche Probleme haben. Dafür haften müssen am Ende vor allem Arbeitgeber und Arbeitnehmer - nämlich in Form deutlich/yyzz/DP/mis