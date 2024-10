SPD will sich zur Kühnert-Nachfolge äußern

BERLIN (dpa-AFX) - Die Führungsriege der SPD will sich am Dienstag (13.45 Uhr) zur Nachfolge des zurückgetretenen Generalsekretärs Kevin Kühnert äußern. Bereits am Montagabend sollten Präsidium und Parteivorstand über einen Personalvorschlag der Parteichefs Lars Klingbeil und Saskia Esken beraten.

Der neue Generalsekretär oder die neue Generalsekretärin wird voraussichtlich zunächst kommissarisch ernannt. Die offizielle Wahl könnte dann im Sommer bei einem Parteitag stattfinden, bei dem nach bisheriger Planung auch der SPD-Kanzlerkandidat gekürt werden soll.

Kühnert zieht sich wegen gesundheitlicher Probleme aus der SPD-Führung zurück und tritt auch nicht erneut bei der Bundestagswahl an. Damit verliert die SPD ein Jahr vor der Bundestagswahl den wichtigsten Wahlkampf-Manager./tam/DP/mis