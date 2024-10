Aktien Asien/Pazifik: Stärkere Veränderungen nur an chinesischen Festlandsbörsen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den asiatischen Börsen war die Entwicklung am Mittwoch verhalten. Lediglich an den chinesischen Festlandbörsen kam es zu stärkeren Bewegungen. In Südkorea ruhte das Geschäft unterdessen wegen eines Feiertags.

Mit den Verlusten vollzogen die Märkte in China die Bewegung in Hongkong vom Vortag nach. Nachdem der CSI 300 am Dienstag zunächst die Impulse während der vorherigen Feiertagespause aufgearbeitet hatte, kam er nun unter Druck. "Viele hinterfragen jetzt kritisch, ob die verkündeten Maßnahmen die Wirtschaft wirklich in so großem Stil beleben können", merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners dazu an. "Insbesondere fehlten konkrete Details zu strukturellen Maßnahmen wie mögliche Initiativen zur Förderung von Innovation und Produktivität, zur Unterstützung von Konsum und Beschäftigung, zur Verbesserung des Marktzugangs und zur fairen Behandlung privater Unternehmen", fügte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank hinzu. Der CSI 300 verlor im späten Handel 4,48 Prozent auf 4.050,10 Punkte. Der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong, der bereits am Vortag unter Druck gekommen war, gab mit 0,48 Prozent auf 20.825,86 Punkte nur wenig nach.

An den anderen Börsen der Region Asien-Pazifik war vor dem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung am Abend Abwarten angesagt. "Gab es in der letzten Sitzung Bestrebungen, neben der initialen Zinssenkung um 50 Basispunkte weitere solch große Schritte in Erwägung zu ziehen?", fragten die Volkswirte der Helaba in diesem Zusammenhang. Uneinheitliche Daten aus den USA machten es derzeit schwer, die konjunkturelle Lage der größten Volkswirtschaft der Welt einzuordnen und das weitere Vorgehen der US-Währungshüter einzuschätzen.

Entsprechend überschaubar fielen die Veränderungen in Japan und Australien aus. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um 0,87 Prozent auf 39.277,96 Punkte, während der australische S&P/ASX 200 um 0,13 Prozent auf 8.187,38 Punkte anzog. Beide erholten sich damit von den Vortagesverlusten./mf/nas