IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: KI-Aktien: Wann kommt die starke Phase an den Börsen?

Nach dem bisher schwachen dritten Quartal haben die großen KI-Aktien wie Nvidia die Wende nach oben vollzogen. Die Bewertungen preisen weiterhin ein hohes Wachstum ein.

Sell in May and go away; but dont forget to come back in September! Diese alte Wall Street-Weisheit hat sich in diesem Jahr mit etwas Verzögerung bewahrheitet. Denn die KI-Aktien trieben insbesondere die US-Börsen noch lange während des zweiten Quartals in die Höhe. Erst im Sommer folgte mit Verspätung eine Konsolidierung, wenn man die Saisonalität von Aktien betrachtet.

Generell gelten die sechs Monate zwischen Oktober und April als die beste Zeit an den Börsen. Hier ist die Performance an der Wall Street durchschnittlich höher. Das könnte aber auch damit zusammenhängen, dass der Angstmonat September nicht in diesen Zeitraum fällt.

Klar ist: Dieses Jahr haben die Techwerte, und dabei insbesondere die KI-Aktien, schon in der zweiten Septemberhälfte mit dem Aufwärtstrend begonnen. Jetzt könnte tatsächlich eine starke Zeit an den Börsen beginnen. Gerade in Jahren, in denen ein neuer US-Präsident gewählt wird, geht es ab Oktober meist bergauf - teilweise sehr deutlich. Und sobald die politische Unsicherheit an den Märkten über die nächste Regierung beseitigt ist, ziehen die Kurse regelmäßig noch etwas stärker an. Und so könnte den Anlegern am Ende und trotz aller Sorgen um die Weltwirtschaft ein sehr gutes Börsenjahr 2024 gegönnt sein.

KI: Abseits der großen Techkonzerne gibt es günstig bewertete Aktien mit Potenzial

Eine tragende Rolle spielen dabei die KI-Aktien wie Nvidia, Super Micro Computer und Co. Mit diesen können die Anleger diese Trends spielen. Daneben gibt es aber eine ganze Reihe weiterer Aktien, die im Feld der Künstlichen Intelligenz aktiv sind und noch unter dem Radar vieler Investoren fahren. So setzt die Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft VCI Global (0,14 US-Dollar, ISIN: VGG982181031) voll auf den Trend Künstliche Intelligenz, der unsere Gesellschaft in den kommenden Jahren nachhaltig verändern wird. Zuletzt hat das an der Nasdaq gelistete Unternehmen sein Know-how im Bereich Künstliche Intelligenz in einer Gesellschaft gebündelt. Bei der Tochtergesellschaft VC AI Limited werden künftig vier zentrale Geschäftssegmente zusammengefasst. Dabei will VCI Global nun seine GPU-Server unter einer eigenen Marke für die KI-Branche auf den Markt bringen und bereits im Oktober 2024 den Betrieb aufnehmen. Im Bereich GPU-Cloud-Computing wird das KI-Rechenzentrums-Geschäft durch die Eröffnung des AI Computing Center in Malaysia (AICC Malaysia) gestartet, wobei die Dienste im zweiten Quartal 2025 beginnen sollen. Die KI- und Large-Language-Model (LLM)-Lösungen wiederum werden nun aktiv Kunden angeboten. Darüber hinaus bietet VCI Global mit dem Cogia Secure Messenger eine hochsichere Kommunikationslösung, die als der sicherste Messenger auf dem Markt gilt. Damit positioniert sich VCI Global an der Spitze von KI und Cybersicherheit und schafft eine solide Grundlage für weiteres Wachstum.

Doch bei VCI Global erhalten Anleger nicht nur Zugriff auf den KI-Bereich, sondern auch auf andere Trendmärkte, die Wachstum versprechen. So ist das Unternehmen beispielsweise auch in den Bereichen IT-Sicherheit und Gaming unterwegs. Zudem hat man sich gerade erst ein Mandat gesichert, um vier Unternehmen in den kommenden 14 Monaten an die Nasdaq zu bringen. Das werde VCI Global laut eigenen Angaben rund 18 Mio. US-Dollar an Einnahmen bringen. Allein dieser Betrag übersteigt bei dem profitablen Unternehmen den aktuellen Börsenwert von 12,3 Mio. US-Dollar. Im Vorjahr hatte VCI Global bereits gezeigt, dass man den Worten auch Zahlen folgen lässt. So wuchs der Gewinn je Aktie um 62% auf 0,21 US-Dollar. Der Umsatz legte gar um 145 Prozent auf rund 19,8 Mio. US-Dollar zu. Das Unternehmen will auch die Aktionäre indirekt an dem Erfolg beteiligen und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm an, dass im ersten Quartal 2025 starten soll.

----------

VCI Global

Land: Malaysia

ISIN: VGG982181031

https://v-capital.co/

