Neuseelands Notenbank reagiert mit deutlicher Zinssenkung auf Konjunkturflaute

WELLINGTON (dpa-AFX) - Die Notenbank von Neuseeland hat mit einer deutlichen Zinssenkung auf die Wirtschaftsschwäche des Landes reagiert. Der Leitzins werde um 0,50 Prozentpunkte auf 4,75 Prozent gesenkt, teilte die Zentralbank am Mittwoch im Wellington mit. Analysten hatten diesen Zinsschritt im Schnitt erwartet. Es ist die zweite Zinssenkung seit der großen Inflationswelle, nachdem die Notenbank im August die Zinswende mit einer Senkung um 0,25 Prozentpunkte eingeläutet hatte.

Die konjunkturelle Entwicklung in Neuseeland sei "gedämpft", heißt es in der Stellungnahme der Notenbank zur Zinsentscheidung. Dies liege auch zum Teil an der restriktiven Geldpolitik. "Unternehmensinvestitionen und Verbraucherausgaben sind schwach, und die Beschäftigungsbedingungen verschlechtern sich weiter", beschreiben die Notenbanker die Lage. Im zweiten Quartal war die Wirtschaftsleistung des Landes um 0,2 Prozent im Quartalsvergleich geschrumpft.

Während die Wirtschaft schwächelt, steigt in der Notenbank die Zuversicht, dass das von der Notenbank angepeilte Inflationsziel erreicht werden kann. Der geldpolitische Rat gehe davon aus, dass die Inflation im dritten Quartal innerhalb der Zielspanne von ein bis drei Prozent liegen und mittelfristig ungefähr in der Mitte bleiben dürfte, heißt es weiter.

Am Devisenmarkt reagierte der Neuseeland-Dollar mit Kursverlusten zum US-Dollar auf die deutliche Zinssenkung./jkr/jsl/stk