US-Anleihen: Leichte Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Mittwoch etwas gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,10 Prozent auf 112,36 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere lag bei 4,05 Prozent.

Etwas belastet wurden die Anleihen durch die Kursgewinne an den Aktienmärkten. Die Impulse hielten sich ansonsten in Grenzen. Es wurden in den USA keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Märkte warten vor allem auf die Verbraucherpreisdaten in den Vereinigten Staaten, die am Donnerstag anstehen. Ökonomen gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen nur um 0,25 Prozentpunkte senken wird./jsl/he