Aktien New York Schluss: Kaum verändert - Inflationsdaten bewegen nicht

NEW YORK (dpa-AFX) - Die nicht ganz wie erwartet ausgefallenen Inflationsdaten für September haben die Anleger an den US-Börsen kaltgelassen. Nach zwei Tagen mit Gewinnen schlossen die wichtigsten US-Indizes am Donnerstag dicht an ihren Schlussständen vom Vortag.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial ging mit einem Minus von 0,14 Prozent auf 42.454,12 Punkte aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 , der tags zuvor noch ein Rekordhoch erreicht hatte, verlor 0,21 Prozent auf 5.780,05 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,13 Prozent auf 20.241,76 Punkte nach.

In den USA stiegen die Verbraucherpreise im September im Vergleich zum Monat August um 0,2 Prozent, doch Volkswirte hatten einen etwas geringeren Anstieg erwartet. Die Kernverbraucherpreise - ohne Energie und Nahrungsmittel - legten im selben Zeitraum um 0,3 Prozent zu und damit ebenfalls deutlicher als erwartet.

Dass sich der Preisauftrieb weniger deutlich abschwächte als erwartet, "wurde von den Anlegern lediglich zur Kenntnis genommen", kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Das liege auch daran, dass diese Daten die US-Notenbank Fed wohl nicht von ihrem Kurs der schrittweisen Zinssenkungen abbringen dürften. Große Schritte seien allerdings angesichts der starken Wirtschaft und der immer noch latent schwelenden Inflationssorgen auch nicht mehr zu erwarten./ck/he