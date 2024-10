Angriff in Dschabalia - Israel: Viele Tote waren Hamas-Leute

GAZA (dpa-AFX) - Nach einem tödlichen Angriff in Dschabalia im Norden des Gazastreifens hat Israels Armee Auskunft über mehrere Opfer gegeben. Es handle sich bei mindestens zwölf der Getöteten um Mitglieder des militärischen Flügels der Hamas sowie des Palästinensischen Islamischen Dschihads (PIJ), teilte das israelische Militär mit. Einige von ihnen seien am Massaker vor einem Jahr in Israel beteiligt gewesen, darunter etwa ein Kommandeur der Hamas-Eliteeinheit "Nuchba".

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa hatte 15 Tote bei dem Angriff am Mittwoch gemeldet. Ziel war demnach der Hof eines Krankenhauses. Getroffen worden seien dort auch Zelte von Vertriebenen.

Die israelische Armee hatte dagegen mitgeteilt, Ziel sei eine Kommandozentrale der Hamas gewesen. Diese habe sich in einem Gebiet in Dschabalia befunden, das früher als medizinische Einrichtung gedient habe. Dort seien auch Waffen gefunden worden.

"Die Eliminierung der Terroristen in der Region ist ein weiteres Beispiel für den systematischen Missbrauch der Zivilbevölkerung und der zivilen Infrastruktur durch Terrororganisationen im Gazastreifen", hieß es von Israels Armee weiter.

Laut dem israelischen Militär wurden vor dem Angriff mit Präzisionsmunition zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um das Risiko zu verringern, dass Zivilisten zu Schaden kommen.

Die Angaben ließen sich allesamt zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Berichten zufolge dauern die Kämpfe in der Stadt im Norden des Gazastreifens weiter an. Die Hamas hatte laut Armee versucht, sich dort neu zu gruppieren. Anwohner weigerten sich trotz des erneuten Bodeneinsatzes der israelischen Armee in der Gegend in den Süden des Küstengebiets zu fliehen, wie die Wafa berichtete./cir/DP/mis