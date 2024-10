DAX-FLASH: Dax vor US-Inflationszahlen weiter robust

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte seine Vortagsgewinne am Donnerstag verteidigen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 19.280 Punkte. Damit dürfte er seinen Puffer zur Marke von 19.000 Punkten, die zuletzt als wichtige Unterstützung angesehen wurde, nochmals geringfügig erweitern. Dieser Pfuffer nach unten wird somit wieder etwas größer als die restliche Strecke zum Rekord von knapp 19.492 Zählern.

Der Dax hatte am Mittwoch schon etwas Schwung mitgenommen von den Börsen in den USA. Anleger richten die Augen nun auf die US-Verbraucherpreise, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Sie könnten zum nächsten Kurstreiber werden, bevor am Freitag von US-Banken die Berichtssaison eingeläutet wird. Laut der Commerzbank liegt der Marktkonsens für die Gesamtinflation bei 2,3 Prozent im Jahresvergleich, was etwas niedriger wäre als die 2,5 Prozent aus dem August. Die Kerninflation erwarten die Commerzbank-Experten mit 3,2 Prozent unverändert gegenüber dem August-Niveau.

Die Höhe der Inflation wird einmal mehr wichtig für das künftige Zinssenkungspotenzial der US-Notenbank Fed. Laut der Commerzbank zeigte deren Sitzungsprotokoll am Vorabend, dass es bei der jüngsten Entscheidung eine "heftige Debatte über den Umfang der Zinssenkung" gab. Letztlich habe sich eine "erhebliche Mehrheit" ergeben für die Kürzung um 0,5 Prozentpunkte./tih/stk