GNW-Adhoc: Bitget integriert GMCI-Indizes und ermöglicht kuratiert-gesicherten Handel

^VICTORIA, Seychellen, Oct. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://www.bitget.com/), die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3- Firma, hat die Aufnahme der GMCI-Indizes (https://www.gmci.co/) in ihren Futures-Markt bekanntgegeben und ermöglicht Händlern damit den sicheren Zugang zu einer diversifizierten Palette von Vermögenswerten. Die GMCI-Indizes werden nach strengen Kriterien zusammengestellt, um einen verifizierten Marktüberblick zu gewährleisten. Damit ein Coin in die GMCI-Indizes aufgenommen werden kann, muss es an mindestens einer der acht großen zentralisierten Börsen (CEX) aktiv gehandelt werden und ein ausreichendes Handelsvolumen aufweisen. Außerdem muss jedes Coin von mindestens einem der drei Verwahrer unterstützt werden, um die Integrität und Sicherheit der Vermögenswerte zu gewährleisten. Die Indizes konzentrieren sich auf Coins mit transparenter, umlaufender Marktkapitalisierung. Die Informationen über die Marktkapitalisierung des Umlaufs stammen von CoinMarketCap und CoinGecko, und die Informationen über die Live-Preise werden von Coin Metrics bezogen, das auch für die Indexberechnung des GMCI zuständig ist. Der GMCI 30-Index zeichnet sich dadurch aus, dass er die 30 wichtigsten Coins des GMCI-Asset-Universums enthält, wobei Stablecoins, Wrapped Assets und Staked Assets wie USDC, WBTC und StETH ausgeschlossen sind. Dieser Index bietet Tradern ein umfassendes Engagement in den führenden digitalen Vermögenswerten, indem er die Bewegungen des breiteren Marktes abbildet und gleichzeitig die Diversifizierung aufrechterhält und eine übermäßige Konzentration auf einen einzelnen Vermögenswert reduziert. ?Bei Bitget stellen wir die Sicherheit unserer Nutzer in den Vordergrund und liefern gleichzeitig Innovationen von Weltklasse. Dies steht im Einklang mit der breiteren Strategie von Bitget, die darauf abzielt, den Nutzen und die Massenanwendung von Kryptowährungen innerhalb eines sicheren Ökosystems zu beschleunigen", so Gracy Chen, CEO von Bitget. ?Durch die Bereitstellung einer kuratierten Reihe von Vermögenswerten, die von vertrauenswürdigen Verwahrern unterstützt werden, möchten wir Händlern fundierte, diversifizierte Optionen zur Verfügung stellen, um die Verwaltung von Vermögen zu erleichtern", fügte sie hinzu. Die Neugewichtung erfolgt monatlich, jeweils am letzten Freitag des Monats, wobei die Anpassungen entsprechend der Marktkapitalisierung der im Umlauf befindlichen Coins vorgenommen werden. Dieses Verfahren stellt sicher, dass die Indizes stets auf dem neuesten Stand der Marktschwankungen sind und somit die aktuellen Trends und Kursbewegungen genau widerspiegeln. Während die einzelnen Token-Positionen bei der Neugewichtung auf 25 % begrenzt sind, können sie je nach Kursentwicklung variieren und bieten so eine dynamische Darstellung der Marktdynamik im Laufe des Monats. Der GMCI Meme-Index trägt dem wachsenden Interesse an Memecoins Rechnung, einem Segment, das in der Krypto-Community große Aufmerksamkeit und ein hohes Handelsvolumen erzeugt hat. Dieser Index enthält die Top-Memecoins, die an ausgewählten Börsen gehandelt werden, und ermöglicht es den Nutzern, auf sichere Weise auf aufkommende Memecoin-Trends zu setzen. ?Unsere Zusammenarbeit mit Bitget bei der Einführung eines unbefristeten Vertrages auf den GMCI 30-Index ist ein wichtiger Schritt, um unsere Indexlösungen einem breiteren Markt zugänglich zu machen. Als eine der führenden Kryptobörsen in Bezug auf Handelsvolumen und Innovation teilt Bitget unsere Vision, der Handelsgemeinschaft hochmoderne und zuverlässige Produkte bereitzustellen. Dies ist der Beginn weiterer Partnerschaften, bei denen GMCI- Indizes als Benchmark für innovative Handelsprodukte auf führenden Plattformen genutzt werden", so Maarten Botman, CEO von GMCI. Die GMCI-Indizes bieten ein Engagement in einer Reihe von Vermögenswerten und helfen Tradern, sich in verschiedenen Marktsegmenten zurechtzufinden. GMCI- Indizes bieten die Robustheit und Transparenz, die Anleger von den traditionellen Finanzmärkten gewohnt sind, und nutzen gleichzeitig das Know-how von Kryptowährungen, ähnlich wie Bitget. Damit können Bitget-Nutzer nun auf GMCI-Indizes einschließlich Memecoins-Indizes auf der Plattform zugreifen. Um loszulegen, klicken Sie bitte hier (https://www.bitget.com/futures). Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 45 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Nutzern zu helfen, mit ihren bahnbrechenden Copy Trading-, KI-Bot- und anderen Handelslösungen intelligenter zu handeln. Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) ist eine erstklassige Multi-Chain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und Funktionen bietet, darunter Wallet- Funktionalität, Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr. Bitget inspiriert Einzelpersonen dazu, Krypto durch die Zusammenarbeit mit glaubwürdigen Partnern zu umarmen, einschließlich des offiziellen Krypto-Partners der weltbesten Profi- Fußball-Liga, LALIGA, in den Regionen EASTERN, SEA und LATAM, sowie als globaler Partner der olympischen Athleten Buse Tosun Çavu?o?lu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümü? (Goldmedaillengewinner im Boxen) und ?lkin Ayd?n (Volleyball- Nationalmannschaft). Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website (https://www.bitget.com/) | Twitter (https://twitter.com/bitgetglobal) | Telegram (https://t.me/BitgetENOfficial) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bitget-global/) | Discord (https://discord.com/invite/bitget) | Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en/) Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com (mailto:media@bitget.com) Risikowarnung: Die Preise für digitale Vermögenswerte können schwanken und Kursschwankungen unterliegen. Investieren Sie nur das, was Sie sich leisten können zu verlieren. Der Wert Ihrer Anlage kann beeinträchtigt werden, und es ist möglich, dass Sie Ihre finanziellen Ziele nicht erreichen oder Ihren Kapitaleinsatz nicht zurückerhalten können. Sie sollten immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen und Ihre eigene finanzielle Erfahrung und finanzielle Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Maßstab für künftige Ergebnisse. Bitget haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden. Nichts in dieser Pressemitteilung ist als Finanzberatung zu verstehen. Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/459f37c8-cd0b-4be2-a7ba- 6fcfd6f5e43e °