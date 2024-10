Hurrikan "Milton" tobt über Florida - verliert aber an Kraft

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

St. Petersburg/Florida (Reuters) - Hurrikan "Milton" ist am Donnerstag mit einer Spur der Verwüstung über das Zentrum Floridas gezogen, hat aber an Heftigkeit deutlich verloren.

Stunden zuvor hatte er als Hurrikan der Kategorie drei von insgesamt fünf Stufen die Westküste des US-Bundesstaates erreicht, Tornados niedergehen lassen, Häuser zerstört und die Stromversorgung von mehr als zwei Millionen Haushalten und Unternehmen lahmgelegt. Die Windgeschwindigkeiten erreichten bis zu 195 Kilometer pro Stunde, teilte das nationale Hurrikan-Zentrum mit. Mindestens zwei Menschen sollen Medienberichten zufolge ums Leben gekommen sein. "Milton" zog Richtung Atlantik weiter und wurde wegen nachlassender Windstärke in die Kategorie eins heruntergestuft, sorgte aber immer noch für starke Regenfälle und Sturmfluten.

Der Hurrikan befand sich Donnerstagvormittag (MESZ) etwa 75 Kilometer südwestlich von Cape Canaveral, dem Raketenstartzentrum der US-Weltraumbehörde Nasa. Für das Gebiet der Tampa Bay einschließlich der Städte Tampa, St. Petersburg und Clearwater wurde eine Sturmflut-Warnung ausgerufen, wie das Hurrikan-Zentrum mitteilte. Das Auge des Sturms traf auf Siesta Key, eine Inselstadt mit etwa 5400 Einwohnern vor Sarasota, etwa 100 Kilometer südlich des Großraums Tampa Bay. Dort leben mehr als drei Millionen Menschen. Floridas Gouverneur Ron DeSantis äußerte die Hoffnung, dass die Tampa Bay, die einst als potenzielles Ziel des Sturms galt, von größeren Schäden verschont bleiben könnte. Laut Prognosen könnten die Pegel an der Küste dort aber immer noch um bis zu vier Meter steigen.

MINDESTENS 19 TORNADOS - MEHR ALS 100 HÄUSER ZERSTÖRT

Der Hurrikan habe mindestens 19 Tornados ausgelöst und etwa 125 Häuser zerstört, die meisten davon die in den USA häufigen Mobilheime, sagte DeSantis. Nach dem Evakuierungsaufruf für Millionen Menschen der vergangenen Tage sei es nun zu spät dafür. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist es zu gefährlich, um sicher zu evakuieren, also muss man sich an Ort und Stelle verschanzen", sagte DeSantis. Vor Eintreffen des Hurrikans hatten sehr viele Menschen ihre Häuser vorsorglich verlassen.

Bei einem der mutmaßlich durch den Hurrikan ausgelösten Tornados in Fort Pierce an der Ostküste Floridas soll es zu mindestens zwei Todesfällen in einer Seniorenwohnanlage gekommen sein, wie der TV-Sender NBC News unter Berufung auf die lokalen Sicherheitsbehörden berichtete. In dem Gebiet soll es etwa 17 Tornados gegeben haben, 100 Häuser seien zerstört worden. Nach Angaben der Plattform PowerOutage.us waren mehr als zwei Millionen Haushalte und Unternehmen in Florida ohne Strom.

Große Teile des Südens der USA erlebten erst vor kurzem die tödliche Kraft des Hurrikans "Helene", der eine Schneise der Zerstörung durch Florida und mehrere andere Bundesstaaten zog, mehr als 200 Menschen kamen dabei ums Leben. Es wird erwartet, dass beide Stürme Schäden in Höhe mehrerer Milliarden Dollar verursachen werden.

US-Präsident Joe Biden wurde laut einer Erklärung des Weißen Hauses von den Notfallbehörden über die ersten Auswirkungen des Hurrikans unterrichtet. Biden hatte mit Hinweis auf Hurrikan "Milton" seinen Deutschland-Besuch und ein multilaterales Ukraine-Treffen auf dem US-Stützpunkt Ramstein abgesagt. Dies wurde auch im Zusammenhang mit den US-Präsidentschaftswahlen Anfang November gesehen, bei denen Bidens Stellvertreterin Kamala Harris gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump antritt. Trump hatte das Krisenmanagement von Biden und Harris scharf kritisiert.

Die Evakuierungen sorgten dafür, dass viele Autobahnen in dem Gebiet verstopft waren und an einem Viertel der Tankstellen in Florida kein Treibstoff mehr vorhanden war. Die Zivilschutzbehörde hatte große Mengen Trinkwasser, Millionen Mahlzeiten und andere Hilfsgüter sowie Personal in das Gebiet gebracht. Die Hilfen würden die Bemühungen um den Wiederaufbau nach dem vorangehenden Hurrikan Helene nicht beeinträchtigen, betonte Behördenchefin Deanne Criswell. Im Zoo von Tampa überstanden Tiere wie afrikanische Elefanten, karibische Flamingos und Zwergflusspferde den schweren Wirbelsturm.

(Bericht von Brad Brooks, Leonara LaPeter Anton und Ashitha Shivaprasad, geschrieben von Andreas Rinke, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)