Aktien Europa Schluss: Quartalszahlen aus US-Finanzsektor geben Auftrieb

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Freitag zum US-Börsenauftakt Schwung bekommen und mit Gewinnen geschlossen. Der Start in die Berichtssaison der weltgrößten Volkswirtschaft, mit Quartalsberichten von JPMorgan, Wells Fargo und Blackrock, war vielversprechend. Alle drei Unternehmen aus der Finanzbranche übertrafen die Erwartungen.

Der EuroStoxx 50 ging mit einem Aufschlag von 0,68 Prozent auf 5003,92 Punkte aus dem Handel. Das Wochenplus des Eurozonen-Leitindex beläuft sich damit auf ein Prozent.

Außerhalb des Euroraumes ging es ebenfalls nach oben: Der schweizerische SMI stieg am Freitag um 0,63 Prozent auf 12.154,19 Zähler. In Großbritannien gelang dem FTSE 100 ebenfalls der Sprung in positives Terrain. Er legte um 0,19 Prozent auf 8.253,65 Zähler zu./ck/he