EQS-Adhoc: EasyMotion Tec AG beschließt Begebung einer 8,5%-Unternehmensanleihe

EQS-Ad-hoc: EasyMotion Tec AG / Schlagwort(e): Anleihe

EasyMotion Tec AG beschließt Begebung einer 8,5%-Unternehmensanleihe



11.10.2024 / 15:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

„NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER AUSZUGSWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG RECHTSWIDRIG WÄRE“

EasyMotion Tec AG beschließt Begebung einer 8,5%-Unternehmensanleihe

Volumen der Anleihe bei bis zu 25 Mio. EUR

Laufzeit bis 2029 und fester Zinssatz in Höhe von 8,5 %

Öffentliches Angebot in Deutschland voraussichtlich ab November 2024 / Zusätzliche Privatplatzierung vorgesehen

Emissionserlös soll u.a. für internationales Wachstum sowie die Forschung und Entwicklung neuer Produkte verwendet werden

Vaduz, 11. Oktober 2024 – Der Verwaltungsrat der EasyMotion Tec AG („EasyMotion“, ISIN: LI114715831) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3L3V28, die „Schuldverschreibungen 2024/2029“ oder die „Anleihe“) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. EUR zu begeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2029 und einen festen Zinssatz von 8,5 %. Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen haben einen Nennbetrag von je 1.000,00 EUR. Die Anleiheemission erfolgt im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland. Daneben ist auch eine Privatplatzierung in Deutschland und ausgewählten weiteren Staaten vorgesehen. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot startet voraussichtlich im November 2024. Die Gesellschaft plant, mit der Privatplatzierung bereits vor dem Beginn des öffentlichen Angebots zu beginnen.

Der für die Durchführung des öffentlichen Angebots in Deutschland erforderliche Wertpapierprospekt wurde bei der liechtensteinischen Finanzaufsichtsbehörde (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, FMA) eingereicht. Eine Billigung des Prospekts wird in Kürze erwartet. Die Nettoemissionserlöse aus der Anleiheemission sollen unter anderem für das internationale Wachstum sowie die Forschung und Entwicklung neuer Produkte verwendet werden.

„NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN“

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

ERLÄUTERUNGSTEIL

Die EasyMotion Tec AG ist ein Hersteller von innovativen Fitnessgeräten und Anbieter von Health Solutions-Lösungen. Die EasyMotion-Gruppe besteht aus der EasyMotion und ihren Tochter- und Enkelgesellschaften, und vertreibt ihre Produkte unter den Marken „milon, „EasyMotionSkin“ und „five“. Mit der Übernahme der milon Holding GmbH, einem führenden Entwickler und Hersteller intelligenter digitaler Premium-Trainingsgeräte, im Herbst 2023 hat die EasyMotion AG ihre Markstellung als ganzheitlicher Gesundheitsanbieter weiter ausgebaut. Die Milon Industries GmbH, als Tochtergesellschaft der milon Holding GmbH, verfügt über einen etablierten Kundenstamm im B2B-Bereich und hat einen Marktanteil von 47 % in der DACH-Region. In etwa 4.000 Einrichtungen weltweit, darunter Fitnessstudios, Physiotherapie-Praxen oder Rehakliniken, kommen die digitalen Geräte von milon zum Einsatz. Auf den smarten, mit KI-Technologie ausgestatteten Fitnessgeräten trainieren bereits etwa 1 Mio. Kunden. Mittels der KI „milon YOU“ können Trainingsdaten der Kunden ermittelt, gespeichert und später für einen individuellen Trainingsplan verwendet werden. milon erhält wiederkehrende Einnahmen durch SaaS-Lizenzen, Wartungsverträge und Werbeeinnahmen. Über ihre Tochtergesellschaft EasyMotionSkin Tec GmbH bietet die EasyMotion Gruppe hoch entwickelte Trainingssysteme mittels Elektromuskelstimulation („EMS“) an. EasyMotionSkin stellt kabellose EMS-Anzüge mit einer patentierten und lizenzierten Trockenelektrodentechnologie her. Aufgrund des effektiven und ortsunabhängigen Trainings wurden die EMS-Anzüge bereits zweimal von Astronauten im Weltall verwendet. Teil der Gruppe ist außerdem das Unternehmen five, das hochwertige Faszien- und Beweglichkeitsgeräte „Made in Germany“ herstellt. Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie und durch den Aufbau weiterer strategischer Partnerschaften plant EasyMotion Tec, seine Positionierung als weltweiter Anbieter von Gesundheitslösungen zu stärken.

Christian Keck, CEO der EasyMotion Tec-Gruppe: „Die Anleiheemission ist ein wichtiger Schritt für uns, um unser internationales Wachstum und den Ausbau unserer Produktpalette weiter zu forcieren. Wir wollen mit unseren innovativen Fitness- und Gesundheitslösungen einen nachhaltigen Beitrag für das körperliche und geistige Wohlbefinden der Menschen leisten. Anleger bieten wir mit der Anleihe ein starkes Produkt mit einem festen Zinssatz an. Die EasyMotion-Gruppe verfügt dabei über ein solides Geschäftsmodell mit drei starken Marken unter einem Dach.“

Investor Relations und Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

11.10.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: EasyMotion Tec AG Schliessa 6 9495 Triesen Liechtenstein Telefon: +423 390 00 20 E-Mail: info@ems.ag Internet: easymotionskin.com ISIN: LI1147158318 WKN: A3C7M8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart EQS News ID: 2007143

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2007143 11.10.2024 CET/CEST