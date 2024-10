EQS-News: TRATON setzt im dritten Quartal 2024 insgesamt 85.300 Fahrzeuge ab

EQS-News: TRATON SE / Schlagwort(e): Sonstiges

München, 11. Oktober 2024 – Die TRATON GROUP verzeichnete im dritten Quartal 2024 in einem sich normalisierenden Marktumfeld einen steigenden Fahrzeugabsatz. So wurden – auf Basis vorläufiger Zahlen – von den TRATON-Marken im dritten Quartal 2024 insgesamt 85.300 Fahrzeuge ausgeliefert, 5 % mehr als im Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten 2024 betrug der Absatz 245.400 Fahrzeuge, was einem Rückgang um 2 % entspricht.

Fahrzeugabsatz der TRATON GROUP:

Q3 2024 Q3 2023 Delta 9M 2024 9M 2023 Delta TRATON GROUP 85.300 81.400 5% 245.400 249.500 -2% davon vollelektrische Fahrzeuge 530 540 -2% 1.130 1.190 -5% - Scania Vehicles & Services 21.800 21.300 2% 74.100 67.700 9% davon vollelektrische Fahrzeuge 80 40 82% 190 190 0% - MAN Truck & Bus 19.900 28.100 -29% 69.200 84.200 -18% davon vollelektrische Fahrzeuge 150 280 -47% 380 670 -43% - International Motors 31.500 22.400 41% 66.800 68.200 -2% davon vollelektrische Fahrzeuge 290 210 37% 460 280 63% - Volkswagen Truck & Bus 12.400 9.700 28% 35.700 29.800 20% davon vollelektrische Fahrzeuge 10 10 75% 100 50 115%

Prozentveränderungen basieren auf ungerundeten Werten

Scania und Volkswagen Truck & Bus habenim dritten Quartal 2024 erneut mehr Fahrzeuge abgesetzt als im Vorjahresquartal. Dies war insbesondere auf das weiterhin starke Marktumfeld in Südamerika zurückzuführen, wodurch bei Scania Rückgänge im Europageschäft mehr als ausgeglichen werden konnten.

Der Lkw-Absatz bei MANTruck & Bus war von dem weiterhin schwachen Marktumfeld in Europa und insbesondere in Deutschland geprägt. Auch Bus- und Van-Absatz lagen unter dem Absatz des Vorjahresquartals.

International (ehemals Navistar) hat seinen Fahrzeugabsatz gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert. Aufgrund eines Brands im Werk eines Spiegellieferanten wurden Lkw im zweiten Quartal 2024 zum Teil nicht wie geplant fertiggestellt und ausgeliefert. Der dadurch entstandene Auslieferungsrückstand konnte nun größtenteils wieder aufgeholt werden. Auch der Bus-Absatz stieg im dritten Quartal 2024 im Vorjahresvergleich an, da die Auslieferungen des neuen Schulbusmodells weiter Fahrt aufgenommen haben.

Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. „Transforming Transportation Together. For a sustainable world.“: Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.

