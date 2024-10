GNW-Adhoc: Duck Creek Technologies erwirbt Risk Control Technologies, um umfassende Lösungen für Risikomanagement und -minderung anbieten zu können

^BOSTON, Oct. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies (https://www.duckcreek.com/), der Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Sach- und Unfallversicherung definiert, gab heute die Übernahme von Risk Control Technologies, Inc. (https://riskcontroltech.com/) (?RCT") bekannt, einem in Toronto ansässigen Anbieter von Lösungen für Risikomanagement und Schadenskontrolle. Diese strategische Investition wird verändern, wie Versicherungsunternehmen Schäden verhindern und Risiken managen, indem sie den Einsatz fortschrittlicher KI und maschineller Lernfunktionen an vorderster Front ermöglicht. ?Da die Welt mit zunehmenden Risiken konfrontiert ist - sei es durch Klimawandel, Cyber-Bedrohungen oder andere neue Herausforderungen - ist es von entscheidender Bedeutung, über fortschrittliche Instrumente zu verfügen, um diese Risiken zu bewältigen. Risk Control ist führend, wenn es darum geht, potenzielle Verluste nicht nur zu erkennen, sondern sie durch präventive Risikominderung zu verhindern", sagt Mike Jackowski, Chief Executive Officer von Duck Creek Technologies. ?Die Führungskräfte und Teammitglieder von Risk Control teilen nicht nur die Kernwerte von Duck Creek, sondern bringen auch eine Fülle von Fachwissen und Erfahrung im Versicherungsbereich mit. Gemeinsam werden wir den Versicherern helfen, eng mit ihren Versicherungsnehmern zusammenzuarbeiten, um Schäden zu vermeiden, die Sicherheit zu verbessern und sich besser auf die Zukunft vorzubereiten. Die RiskHub Plattform von RCT wird die Duck Creek SaaS-Suite von Versicherungstechnologieprodukten erweitern und Duck Creeks Fähigkeit verbessern, die Genauigkeit des Versicherungsgeschäfts zu verbessern, Schadenprozesse zu optimieren und das Gesamtrisiko zu reduzieren. Durch die Integration der RCT-Lösung in die Plattform von Duck Creek Technologies erhalten Versicherungsunternehmen umfangreiche Vorhersagemöglichkeiten, die es ihnen ermöglichen, Versicherungsrisiken besser zu verwalten und ein effizientes, integriertes Policen- und Schadenmanagement zu optimieren. ?Die Zugehörigkeit zu Duck Creek Technologies stärkt unser Ziel, Versicherer bei der Optimierung und Erhöhung der Risikodatenabdeckung für ihr gesamtes Geschäft zu unterstützen", so David Da Costa, Chief Executive Officer von Risk Control Technologies. ?Wir sind sehr froh,Teil von Duck Creek zu sein und gemeinsam an der Entwicklung moderner Technologie-Innovationen zu arbeiten, die die Versicherungsbranche verändern und Versicherern helfen, ihre Kundenbeziehungen zu stärken und die betriebliche Effizienz zu steigern. Wir freuen uns auf dieses neue Kapitel und die erweiterten Möglichkeiten, die wir dem Markt als Teil der Duck Creek-Familie nun bieten können." Die branchenführende Plattform von RCT zur Schadenskontrolle und Risikobewertung wird nahtlos in die umfassende Produktpalette von Duck Creek integriert, um datengestützte Entscheidungen für alle Beteiligten zu ermöglichen und die proaktive Risikominderung zu verbessern. ?Ich bin zuversichtlich, dass die vereinten Kräfte von Duck Creek und Risk Control, zwei unserer vertrauenswürdigsten Partner, dem Markt erweiterte Fähigkeiten und innovative Lösungen zur Stärkung des Risikomanagements und der Schadenskontrolle bieten werden", sagte Murali Natarajan, Senior Vice President und Chief Information Officer von West Bend Mutual Insurance. ?Wir freuen uns auf die positiven Auswirkungen, die diese Integration auf unseren Risikoprüfungsprozess haben wird, was letztlich unserem Geschäft und unseren Kunden zugute kommt." Raymond James & Associates fungierten als Finanzberater für Risk Control Technologies bei der Transaktion. Über Risk Control Technologies Risk Control Technologies Inc. (RCT) ist der führende Anbieter von Software für Risikomanagement und Schadenskontrolle in der Versicherungsbranche. Die RiskHub- Plattform von RCT unterstützt das Versicherungsgeschäft bei der Risikobewertung und dem Einsatz des geeigneten Risikobewertungstools je nach Komplexität des Risikos. RCT unterstützt mehr als 150 Versicherungsunternehmen dabei, ihre Schadenquoten zu verbessern, die Kundenbindung zu erhöhen, die betriebliche Effizienz zu steigern und aussagekräftige Daten zu nutzen, um bessere Geschäftsentscheidungen treffen zu können. Zu den Kunden von RCT gehört ein breites Spektrum von Versicherungsunternehmen, die in einer Vielzahl von Geschäftszweigen tätig sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.riskcontroltech.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=t_rAD_yUGw3z0XLOmD4b7xOSecUFddZdHlB- dwp6y1GrBEQBqDC48h4ARtOkumcOROVXJOR_gSa_L3LrB1H2zwj0ib1OOpuz-IWBPyCAfSY=). Über Duck Creek Technologies Duck Creek Technologies ist der Anbieter von intelligenten Lösungen, die die Zukunft der Schaden- und Unfall- und allgemeinen Versicherungsbranche definieren. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und zukunftssichere Prozesse zu betreiben. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind der Meinung, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten benötigen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als komplette Suite (https://www.duckcreek.com/product/duck- creek-suite/) erhältlich. Alle sind über Duck Creek OnDemand (https://www.duckcreek.com/product/duck-creek-ondemand/) verfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.com (https://www.duckcreek.com/), um mehr zu erfahren. 