OTS: Charge Construct / ace Group mit zwei starken Geschäftsbereichen für die ...

ace Group mit zwei starken Geschäftsbereichen für die Zukunft gerüstet (FOTO) Die ADLER Smart Solutions GmbH (ASS), ein Spezialist für erneuerbare Energien und Elektromobilität und Tochtergesellschaft der im Februar 2023 gegründeten ace Group (advanced clean energy Group), hat am 27. September 2024 beim Amtsgericht Hamburg Insolvenzantrag gestellt. Die weiteren Unternehmen der ace Group, HMB und Charge Construct, sind von der Insolvenz nicht betroffen. Beide Unternehmen verzeichnen im laufenden Geschäftsjahr ein profitables Wachstum und konnten bereits neue Kunden für das kommende Geschäftsjahr gewinnen. Tim Schwenk, Gründer und CEO von Charge Construct, sagt: "Charge Construct bleibt von der Insolvenz unberührt. Im Gegenteil, wir können die strategische Zusammenarbeit mit unseren Kunden noch vertiefen und das Geschäftsmodell von Charge Construct weiter optimieren, um den zügigen Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland zu ermöglichen. Dazu erfreuen wir uns bereits einer hervorragenden Auftragslage." Hermann Müller, Gründer der HMB GmbH, ergänzt: "Innerhalb der ace Group kann HMB weiterhin das gesamte Leistungsspektrum abdecken und bietet darüber hinaus fundiertes Know-how in den Bereichen Batteriespeicher und Freiflächen, so dass wir für das Wachstum im Segment Erneuerbare Energien auch in Zukunft sehr gut aufgestellt sind." Die von ASS eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen reichten leider nicht aus, um die aufgrund von Marktveränderungen, wie etwa Anpassungen der EEG-Förderungen und des Zinsniveaus, wiederholt verschobenen Projekte im Geschäftsbereich Photovoltaik zu kompensieren. Hinzu kamen beispielsweise auch Verzögerungen bei der Fertigstellung von HPC-Ladeinfrastrukturprojekten, die ASS aufgrund des starken Wachstums in diesem Bereich vor große Herausforderungen stellten. Kamal Nand Kumar, CFO der ace Group, erläutert: "Wir sind zuversichtlich, dass wir in enger Zusammenarbeit mit der vorläufigen Insolvenzverwalterin Jennifer Best die bestmöglichen Lösungen für alle Stakeholder von Adler Smart Solutions finden werden. Mit HMB und Charge Construct haben wir innerhalb der ace Group weiterhin zwei exzellente Unternehmen in ihren jeweiligen Segmenten. Sie werden die ace Group langfristig auf Erfolgskurs halten und bilden die Plattform, um unsere Kunden auch weiterhin optimal zu bedienen." Die ace Group ist ein Portfoliounternehmen des Wachstumsinvestors EMERAM, der die Entwicklung der Gruppe sowohl beim organischen Wachstum als auch bei der Suche nach Akquisitionskandidaten unterstützt. "Mit der Gründung der ace Group haben wir eine starke Gruppe im Bereich der erneuerbaren Energien geschaffen, die in einem stetig wachsenden Markt einen signifikanten Wertbeitrag leistet. Auch wenn die Insolvenz von ADLER Smart Solutions kurzfristig einen Rückschlag bedeutet, sind wir überzeugt, dass die Gruppe weiterhin hervorragend aufgestellt ist. HMB und Charge Construct sind die Eckpfeiler für ein solides organisches und anorganisches Wachstum, das wir als EMERAM tatkräftig unterstützen werden", heißt es aus dem Unternehmen. ÜBER ACE GROUP - http://www.ace-group.com Die ace Group (advanced clean energy Group) ist eine in Hamburg gegründete Gesellschaft zur Bündelung innovativer Full-Service-Anbieter von Lösungen im Bereich Erneuerbarer Energien für den B2B-Markt. Unter dem Dach der wachsenden Gruppe kooperieren neben der ADLER Smart Solutions, HMB und Charge Construct. Die ace Group richtet sich an Großunternehmen in der DACH-Region und den Niederlanden. Die Gruppe gehört zu den größten Anbietern von Planung, Beratung und Umsetzung von Photovoltaik-Anlagen, Schnellladeinfrastruktur und Speichern für Solarstrom.