Bund treibt 'Nationale Tourismusstrategie' voran

BERLIN (dpa-AFX) - Die "Nationale Tourismusstrategie" der Bundesregierung nimmt konkrete Formen an. Damit soll die Tourismuswirtschaft in Deutschland zukunftsfest gemacht werden. An diesem Montag soll im Lenkungsausschuss der "Nationalen Plattform zur Zukunft des Tourismus" die Strategie beschlossen und veröffentlicht werden.

Die "Nationale Tourismusstrategie" hatte die Ampelregierung von SPD. Grünen und FDP im Koalitionsvertrag vereinbart. Für die Ausarbeitung war die "Nationale Plattform Zukunft des Tourismus" gegründet worden, der rund 130 Experten aus Bund, Ländern, Tourismuswirtschaft und Wissenschaft angehören. Ziel ist, die Tourismuspolitik besser zu koordinieren./fjo/DP/he