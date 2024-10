Erstmals britischer Außenminister bei EU-Treffen seit Brexit

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Beim ersten Besuch eines britischen Außenministers bei einem EU-Treffen seit dem Brexit haben beide Seiten die gemeinsamen Interessen in Sicherheitsfragen betont. Die Sicherheit des Vereinigten Königreichs und Europas sei untrennbar, sagte Großbritanniens Außenminister David Lammy, in Luxemburg. Es sei wichtig, dass man bei den Aggressionen Russlands in der Ukraine und den Konflikten im Nahen Osten standhaft und klar bleibe.

Anders als ihre Vorgänger plant die neue britische Labour-Regierung mit Premierminister Keir Starmer, wieder enger mit der EU zusammenzuarbeiten. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell zeigte sich erfreut über die Entwicklung: "Es gibt viele Sicherheitsfragen und Herausforderungen, die uns beide betreffen", sagte der Spanier. "Wir stehen der Ukraine gegen Russland zur Seite. Wir unterstützen die Charta der Vereinten Nationen. Wir teilen die gleiche Besorgnis über die Gewalt im Nahen Osten."/tre/DP/mis