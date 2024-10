Pressestimme: 'Die Rheinpfalz' zu Verteidigungsausgaben

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Die Rheinpfalz" zu Verteidigungsausgaben:

"In diesem Jahr schafft Deutschland erstmals mit Ach und Krach das seit 2014 versprochene Zwei-Prozent-Ziel bei den Verteidigungsausgaben. Aber nur weil ein Teil des Sondervermögens mit angerechnet wird. Der eigentliche Verteidigungshaushalt wächst in den kommenden Jahren nur minimal. Ist das Sondervermögen ausgegeben, bricht ab 2027 eine absurd große Lücke in den Verteidigungsausgaben auf Es ist völlig unklar, woher dann das Geld kommen soll. Ein belastbarer Ausblick für die Sicherheit Deutschlands und Europas sieht so jedenfalls nicht aus. Mit einem Strohfeuer wird die Bundeswehr nicht abwehrbereit."/yyzz/DP/he