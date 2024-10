TAGESVORSCHAU: Termine am 15. Oktober 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 15. Oktober 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: DocMorris, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Sulzer, Q3 Auftragseingang 07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen 11:55 USA: Unitedhealth Group, Q3-zahlen 12:30 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Inc, Q3-Zahlen 17:45 FRA: LVMH, Q3-Zahlen 22:05 USA: United Airlines, Q3-Zahlen 23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 8/24 (detailliert) 08:00 DEU: Großhandelspreise 9/24 08:00 GBR: Ilo-Arbeitslosenquote 8/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/24 (detailliert) 09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/24 (detailliert) 11:00 DEU: ZEW-Index 10/24 11:00 EUR: Industrieproduktion 8/23 14:30 USA: Empire-State-Index 10/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Jahreskonferenz der Initiative Chef:innensache mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) DEU: 10-jähriges Bestehen der Forschungsnetzwerke Energie des Bundeswirtschaftsministeriums + 09.30 Eröffnungsrede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Ernennung der Beiratsmitglieder zum 8. Energieforschungsprogramm 09:45 DEU: BDI-Klimakongress - zur Zukunft der Industriegesellschaft u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesbauministerin Klara Geywitz und BDI-Präsident Siegried Russwurm 10:00 DEU: Festival für Finanzbildung «Mit Geld und Verstand» des Bundesministerium der Finanzen und des Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin 10.00 DEU: Übergabe der ersten Klimaschutzverträge durch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 11.00 Pk und Statement mit Bundeswirtschaftsminister Habeck 12:00 DEU: 3. Deutscher Klimatag der Klima-Allianz Deutschland «Stärken, was uns verbindet» + 12.45 Liveschalte zum BDI-Klimakongresse mit Holger Lösch + 13.00 Grußwort von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck 2:15 DEU: Pk Arbeiterwohlfahrt zu Forderungen nach einer Neuausrichtung der Familienförderung mit Michael Groß, Präsident des AWO Bundesverbandes, und Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. 19:00 DEU: Festveranstaltung der acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften mit Festrede von Bundesfinanzminister Christian Lindner DEU: Zweiter Verhandlungstag in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie LUX: Treffen der EU-Minister für Energie

