WOCHENVORSCHAU: Termine bis 28. Oktober 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 28. Oktober 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 15. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: DocMorris, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Sulzer, Q3 Auftragseingang 07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen 11:55 USA: Unitedhealth Group, Q3-zahlen 12:30 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Inc, Q3-Zahlen 17:45 FRA: LVMH, Q3-Zahlen 22:05 USA: United Airlines, Q3-Zahlen 23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 8/24 (detailliert) 08:00 DEU: Großhandelspreise 9/24 08:00 GBR: Ilo-Arbeitslosenquote 8/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/24 (detailliert) 09:00 SPA: Verbraucherpreise 9/24 (detailliert) 11:00 DEU: ZEW-Index 10/24 11:00 EUR: Industrieproduktion 8/23 14:30 USA: Empire-State-Index 10/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Jahreskonferenz der Initiative Chef:innensache mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) DEU: 10-jähriges Bestehen der Forschungsnetzwerke Energie des Bundeswirtschaftsministeriums + 09.30 Eröffnungsrede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Ernennung der Beiratsmitglieder zum 8. Energieforschungsprogramm 09:45 DEU: BDI-Klimakongress - zur Zukunft der Industriegesellschaft u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesbauministerin Klara Geywitz und BDI-Präsident Siegried Russwurm 10:00 DEU: Festival für Finanzbildung «Mit Geld und Verstand» des Bundesministerium der Finanzen und des Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin 10.00 DEU: Übergabe der ersten Klimaschutzverträge durch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 11.00 Pk und Statement mit Bundeswirtschaftsminister Habeck 12:00 DEU: 3. Deutscher Klimatag der Klima-Allianz Deutschland «Stärken, was uns verbindet» + 12.45 Liveschalte zum BDI-Klimakongresse mit Holger Lösch + 13.00 Grußwort von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck 2:15 DEU: Pk Arbeiterwohlfahrt zu Forderungen nach einer Neuausrichtung der Familienförderung mit Michael Groß, Präsident des AWO Bundesverbandes, und Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. 19:00 DEU: Festveranstaltung der acatech - Deutsche Akademie der Technikwissenschaften mit Festrede von Bundesfinanzminister Christian Lindner DEU: Zweiter Verhandlungstag in der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie LUX: Treffen der EU-Minister für Energie ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 16. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: ASML Holding, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q3-Umsatz 12:45 USA: U.S. Bancorp, Q3-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen 22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen GBR: British American Tobacco, Capital Markets Day CHE: Swiss Re, Branchentreffen in Baden-Baden (Call 10.00 Uhr) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 8/24 08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/24 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Export- und Importpreise 9/24 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Vor der US-Wahl - Deutschlands wirtschaftliche Beziehungen zu den USA: Außenhandel, auslandskontrollierte Unternehmen, Jahre 2003 bis 2024 09:15 DEU: 68. Internationaler Hörakustiker-Kongress mit Industrieausstellung (bis 17.10.) 14:00 DEU: 6. Deutsch-Arabisches Frauenforum zur Förderung von Frauen in Führungspositionen 18:45 DEU: Bundeskanzler Scholz nimmt teil am 150-jährigen Jubiläum des Chemie-Konzerns Brenntag SE, Essen FRA: Internationale Energie-Agentur (IEA), Veröffentlichung des Weltenergieberichts (World Energy Outlook) ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 17. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 AUS: BHP Group, Q1 Production Report 06:30 CHE: Schindler, Q3-Zahlen (Call 10.00 h) 06:30 CHE: VAT, Q3-Umsatz 06:30 FIN: Nordea Bank, Q3-Zahlen 06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Hella, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Sartorius AG und Tochter Sartorius Stedim Biotech, Q3-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Nestle, Q3-Umsatz (Call 14.00 h) 07:30 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Deliveroo plc, Q3-Umsatz 08:15 SWE: Investor, Q3-Zahlen 10:30 DEU: Trumpf, Bilanz-Pk 12:30 USA: KeyCorp, Q3-Zahlen 13:00 USA: Travelers Cos Inc., Q3-zahlen 18:30 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz 22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen DEU: Merck, Kapitalmarkttag (9.45 Präsentation CEO, CFO) TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 9/24 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 8/24 08:00 CHE: BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte 09/Q3 2024 11:00 EUR: Handelsbilanz 8/24 11:00 EUR: Verbraucherpreise 9/24 (detailliert) 14:15 EUR: EZB, Zinsentscheidung 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 9/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:45 EUR: EZB, Pk zur Zinsentscheidung 15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 9/24 16:00 USA: Lagerbestände 8/24 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 10/24 16:00 USA: IWF-Chefin Georgieva, Begrüßungsrede zur IWF- und Weltbank Jahrestagung 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 13:00 DEU: Jahrestagung 2024 Bundesverband Carsharing DEU: Symposium zur grünen Industriepolitik der europäischen Union der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. + 15.40 Keynote Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck DEU: Konferenz IfW Kiel und Centre for Economic Policy Research (CEPR) zu Geoökonomie + 16.45 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum Thema «Die neue Ökonomie der europäischen Sicherheit» ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 18. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen 07:30 FIN: Elisa, Q3-Zahlen 10:30 DEU: Mensch und Maschine, Präsentation 9Montaszahlen (Web-Konferenz) 12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen 12:55 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen 13:30 USA: American Express, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/24 04:00 CHN: BIP Q3/24 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 9/24 04:00 CHN: Industrieproduktion 9/24 04:00 CHN: Sachinvestitionen bis 9/24 08:00 DEU: Baugenehmigungen 8/24 08:00 DEU: Außenhandel 8/24 (detailliert) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/24 10:00 EUR: EZB-Leistungsbilanz 8/24 11:00 EUR: Bauproduktion 8/24 14:30 USA: Baubeginne und Genehmigungen 9/24 EUR: S&P Ratingergebnis Griechenland, Italien, Großbritannien SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zur Änderung der Kostenverteilung in Wohnungseigentümergemeinschaften 11:00 DEU: Fortsetzung Tarifverhandlung Metall- und Elektroindustrie, Bezirk Mitte (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland), zweite Runde DEU: Bilanz des Pilotprojekts zur Vier-Tage-Woche in Deutschland ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 21. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 03:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen 07:35 FRA: Forvia, Q3-Umsatz 18:30 DEU: Metro AG, Q4-Umsatz 22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen (23.00 h Analystenkonferenz) TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/24 16:00 USA: Frühindikator 9/24 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Digital-Gipfel zu «Deutschland Digital. Innovativ. Souverän. International», Frankfurt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie weitere Mitglieder des Bundeskabinetts treffen sich mit über 1000 Teilnehmern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft. (bis 22.10.24) 11:00 DEU: Eröffnungsfeier Mercedes-Benz Batterie-Recyclingfabrik, Kuppenheim 11:00 DEU: Fortsetzung Tarifverhandlung der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie Zweite Tarifverhandlung der IG Metall Mitte für rund 20.000 Beschäftigte in Thüringen USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, Washington EUR: Treffen der EU-Fischereiminister (bis 22.10.) ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 22. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 03:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen (Call 14.30 h) 06:00 EUR: Kfz-Erstzulassungen 9/24 07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen 12:15 USA: General Electric, Q3-Zahlen 12:30 USA: RTX, Q3-Zahlen 12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen 12:30 USA: 3M, Q3-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen 13:00 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen 13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen 18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen 18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Zahlen 18:00 FRA: Vivendi, Q3-zahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen 22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CHE: Givaudan: Investor Field Trip (inkl. 23.10.) CHE: Tecan: Capital Markets Day GBR: InterContinental Hotels, Q3-Zahlen LUX: Eurofins Sientific, Q3-Umsatz NLD: Randstad, Q3-Zahlen NOR: DNB, Q3-Zahlen USA: Paccar, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 10/24 11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2023 (detailliert) 14:30 USA: Philadelphia-Fed-Dienstleistungsindex 10/24 16:00 USA: Richmond-Fed-Herstellerindex 10/24 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung Digital-Gipfel zu «Deutschland Digital. Innovativ. Souverän. International» Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie weitere Mitglieder des Bundeskabinetts treffen sich mit über 1000 Teilnehmern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft. 10:00 DEU: Pressegespräch Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) zur Vorstellung des «Energiewende-Barometer», Kassel DEU: Geothermiekongress 2024 des Bundesverbands Geothermie (bis 24.10.) RUS: 16. Brics-Gipfeltreffen in Kazan Teilnehmer sind die Staats- und Regierungschefs der Brics-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. USA: Entwicklung im US-Wahlkampf + 23.30 Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump spricht bei einer Veranstaltung der mächtigen Waffenlobby NRA in Savannah, Georgia ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 23. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Ems-Chemie, Q3-Umsatz 06:30 CHE: Rieter, Investor Update 2024 06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Roche, 9Monatsumsatz (Conference Call/Webcast 9.00/14.00 h) 07:00 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (11.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz) 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Heineken, Q3-Umsatz 07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz 07:00 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen 07:20 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz 07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz 08:15 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen 10:30 DEU: Bausparkasse Schwäbisch Hall, Pressekonferenz 12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen 12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen 12:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen 13:00 USA: General Dynamics, Q3-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Analysten- und Investorenkonferenz 17:45 CHE: Temenos, Q3-Zahlen 17:45 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz 17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz 17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz 18:00 ITA: Saipem, Q3-Zahlen 22:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen 22:00 USA: Tesla, Q3-Zahlen 22:00 USA: Whirlpool, Q3-Zahlen 22:05 USA: IBM, Q3-Zahlen 22:30 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen LUX: Eurofins Sientific, Investor Day CHE: Givaudan, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/24 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/24 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed, Beige Book SONSTIGE TERMINE 17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Staatshilfe in Krisenzeiten 18:30 DEU: Veranstaltung des ifo Institutes Dresden und der TU Dresden zum Thema «Im Osten was Neues? Der Strukturwandel in der Lausitz» ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 24. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bucher, Q3-Umsatz 06:30 CHE: Galencia, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Inficon, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Lonza, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Takkt, Q3-zahlen 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen 07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Renault, Q3-Umsatz 07:30 DEU: Symrise, Q3-Umsatz 07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz 07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Beiersdorf, Q3-Umsatz 08:00 DEU: MTU Aero Engines, 9Monatszahlen, (Telefon-Pk 9.30 h) 08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q3-Zahlen 08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz 08:00 GBR: LSE, Q3-Umsatz 08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz 09:00 CHE: SwissBanking: Roundtable "Too big to fail" 11:00 DEU: Boehringer Ingelheim, Herbst-Pressegespräch 12:00 USA: UPS, Q3-Zahlen 12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen 14:00 USA: Dow, Q3-Zahlen 16:30 DEU: Mutares, Kapitalmarkttag 17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz 17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz 18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Umsatz FRA: Sodexo, Jahreszahlen FRA: Atos, Q3-Umsatz FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen USA: Valero Energy, Q3-Zahlen USA: ResMed, Q1-Zahlen USA: Hasbro, Q3-Zahlen USA: Southern Company, Q3-Zahlen USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 9/24 (endgültig) 08:45 FRA: Geschäftsklima 10/24 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/24 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 9/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 UsA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 9/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Tarifverhandlung Gebäudereinigung in dritter Runde, Frankfurt/M. DEU: Jahreskonferenz der Ministerpräsidentenkonferenz, Leipzig 10:00 DEU: Pk zur Messe «Reisen & Caravan 2024» (31.10.-03.11.), Erfurt 10:00 DEU: BGH verhandelt über Haftung eines Autowaschanlagenbetreibers für die Beschädigung eines Fahrzeugs, Karlsruhe 17:30 DEU: Erstes Cyber-Sicherheitsseminar zu Cybersicherheit in der Geopolitik des 21. Jahrhunderts, Frankfurt/M. 17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zu EU-Agenturen, Luxemburg USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten, Washington ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 25. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Sika AG, Q3-Zahlen 06:30 CHE: SGS, Q3-Umsatz 06:30 CHE: Holcim, Q3-Umsatz 06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen 07:00 CHE: BB Biotech, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Safran, Q3-Umsatz 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz 07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen 07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q3-Zahlen 08:00 FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen 08:00 NOR: Yara, Q3-Zahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen 14:30 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NOR: Schibsted, Q3-Zahlen SCO: Natwest, Q3-Zahlen SWE: Electrolux, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 10/24 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/24 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 8/24 (endgültig) 08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 9/24 08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/24 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/24 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q3/24 09:00 ESP: Erzeugerpreise 9/24 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 10/24 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 10/24 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/24 10:00 EUR: Geldmenge M3 9/24 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/24 (vorläufig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 10/24 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/24 (endgültig) ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 28. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen 22:00 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen NLD: KPN, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 9/24 15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/24 SONSTIGE TERMINE DEU: Ablauf der Friedenspflicht Tarifverhandlung Metall- und Elektroindustrie - Warnstreiks möglich, Frankfurt/M. ----------------------------------------------------------------------------------------

