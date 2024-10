Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Lehrermangel

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Lehrermangel:

"Ein funktionierendes Bildungssystem bildet das Fundament eines funktionierenden Staates. Bildung bildet die Grundlage eines selbstbestimmten Lebens in einer modernen Gesellschaft. Sie vermittelt nicht nur die Grundwerte unserer Verfassung, sondern gibt auch die wichtigsten Werkzeuge an die Hand, um sich in einer immer komplexeren Welt zu orientieren. Bildung bietet ein Schild gegen die verführerischen Einflüsse der Desinformation, denen junge Menschen in den Sozialen Medien ununterbrochen ausgesetzt sind. Wenn das Bildungssystem kaputtgespart wird, dann wird Deutschland nicht mehr lange das Land der Tüftler, Dichter und Denker bleiben."/DP/jha