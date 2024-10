Aktien New York: Wenig bewegt nach Rückschlag

Nach dem Rückschlag am Vortag haben die US-Börsen zur Wochenmitte erst einmal keine klare Richtung gefunden. Im frühen Handel stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,33 Prozent auf 42.880,03 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor am Mittwoch hingegen 0,06 Prozent auf 5.811,94 Punkte. Für den am Dienstag besonders schwachen technologielastigen Nasdaq 100 ging es um weitere 0,42 Prozent auf 20.075,85 Punkte nach unten.

Neue US-Konjunkturdaten hatten die Kurse vorbörslich kaum bewegt. Die Importpreise waren im September ein wenig schwächer ausgefallen als von Volkswirten im Schnitt erwartet.

Neben den anstehenden US-Wahlen stehe die laufende Unternehmensberichtssaison im Fokus, schrieben die Experten von Index Radar. "Die Erwartungen sind zuletzt deutlich gesunken, was durchaus positiv zu werten ist." Die Geschäftszahlen sehen sie als Lackmustest, ob die jüngsten Kursgewinne gerechtfertigt waren. "Zumindest für die amerikanische Berichtssaison sind wir insgesamt leicht optimistisch gestimmt. So haben die US-Konjunkturdaten im dritten Quartal fast durchweg positiv überrascht, vor allem der Arbeitsmarkt brummt", so Index Radar.