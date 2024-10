Experten erwarten Inflation über den Zielen der EZB

Wirtschaftsexperten aus aller Welt erwarten weiterhin zu hohe Inflationsraten. Das Münchner Ifo-Institut und das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik hatten im September und Oktober 1.514 Expertinnen und Experten aus 119 Ländern befragt. Demnach werden in Deutschland dieses Jahr 2,4 Prozent erwartet, in der Eurozone 2,6 Prozent, in Nordamerika 2,7 Prozent und weltweit 4,0 Prozent.

Auch auf mittlere Sicht werde eine Inflation über dem Ziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent erwartet, sagt Ifo-Forscher Niklas Potrafke. Aufgrund dieser stagnierenden Inflationserwartungen könnten sich die Zentralbanken mit weiteren Zinssenkungen zurückhalten.

2025 wird für Deutschland ein Anstieg der Verbraucherpreise um 2,3 Prozent erwartet und 2027 um 2,2 Prozent. In Westeuropa sehen die Experten die Inflation 2027 bei 2,1 Prozent, in Nordeuropa bei 2,7, in Südeuropa bei 3,0 und in Osteuropa bei 5,9 Prozent, in Nordamerika bei 2,4 Prozent.