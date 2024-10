IRW-News: Staige One AG : Staige One AG: Research-Update nach Halbjahreszahlen 2024 und Beginn der Xetra-Notierung

IRW-PRESS: Staige One AG : Staige One AG: Research-Update nach Halbjahreszahlen 2024 und Beginn der Xetra-Notierung

Essen

SMC Research erneuert Kaufempfehlung

Leicht erhöhtes Kursziel von 6,00 Euro (zuvor 5,90 Euro)

XETRA-Notierung belebt Handelsvolumen deutlich

Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, hat auf die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen der Staige Obe AG reagiert und die Zahlenwerte seines Bewertungsmodells zum Teil angepasst: "Aus dem aktualisierten Modell ergibt sich ein neuer fairer Wert von 44,7 Mio. Euro bzw. 5,97 Euro je Aktie, woraus wir das neue Kursziel von 6,00 Euro ableiten (bisher: 5,90 Euro)."

Das SMC-Urteil verbleibt auf "Buy". Vom aktuellen Kursniveau aus entspricht das neue Kursziel einer Verdoppelung.

Jan Taube, CEO der Staige One AG: "Unsere Einschätzungen decken sich mit denen von Herrn Dr. Jakubowski. Wir freuen uns über sein positives Urteil."

Seit Anfang Oktober sind die Aktien der Staige One AG auch auf XETRA handelbar. Das hat wie erwartet zu einer deutlichen Umsatzbelebung geführt.

Jan Taube: "Die XETRA-Notierung hat richtig Schwung ins Handelsvolumen gebracht. Im gesamten Monat September wurden auf allen drei bisherigen Handelsplätzen ca. 19.500 Staige One-Aktien gehandelt - zusammen. In den ersten zehn Börsenhandelstagen im Oktober sind es bereits ca. 31.500 allein auf XETRA, dazu weitere ca. 12.500 Stück an den bisherigen Börsenplätzen. Und das Erfreulichste: Anfang September stand unsere Aktie bei teilweise unter 2,00 Euro. Nun liegt das Kursniveau 50% höher bei ca. 3,00 Euro, teilweise auch darüber."

Das SMC Research-Update ist im Internet unter

https://finanzen.staige.com/aktie/ einzusehen.

Über die Staige One AG

Die Staige One AG hat ein innovatives, KI-basiertes System (Software plus Kameratechnik) entwickelt, das Feldsportarten wie Fußball, Handball, Reiten, Feld- und Eishockey etc. aufzeichnen kann und damit Trainern und Spielern ermöglicht, das Spielgeschehen in Echtzeit und im Nachhinein zu analysieren. So können auch im Breitensport Potenziale besser erkannt und Strategien optimiert werden. Zudem wird einem externen Publikum der digitale Zugang zu Live-Events sowie die Möglichkeit geboten, diese Übertragungen jederzeit im Nachgang zu verfolgen, z. B. in Form von On-Demand-Angeboten oder Postings in sozialen Medien. Diese digitale Aufbereitung der Events wäre ohne das Staige-System nicht möglich. Die KI-gestützte Software wurde in Zusammenarbeit mit der adesso SE entwickelt, die größter Einzelaktionär der Staige ist und mit Prof. Volker Gruhn den Aufsichtsratsvorsitzenden stellt. Strategischer Partner von Staige ist u.a. auch der BVB, der unter der Leitung von Lars Ricken das Staige-System für den Jugend- und Nachwuchsbereich mitentwickelt hat. Der BVB ist darüber hinaus auch selbst Aktionär der Staige und mit seinem Finanzvorstand Thomas Treß im Aufsichtsrat vertreten. Die Daten für die KI-gestützten Analysen stammen inzwischen aus mehr als 180.000 Sportveranstaltungen, die Staige in den letzten Jahren erfasst und ausgewertet hat. Damit ist das Staige-System das weltweit führende Erfassungs- und Analysetool für Breiten- und Amateurfeldsportarten. Dieser USP bildet bereits die Basis für namhafte internationale Kooperationen, beispielsweise in China oder mit RTL.

