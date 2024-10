OTS: Vegan Food Group / Vegan Food Group verkauft Standort Wiesbaum an The ...

Vegan Food Group verkauft Standort Wiesbaum an The New Originals Company und konzentriert sich auf Kerngeschäft und Wachstum (FOTO) London (ots) - Die Vegan Food Group (VFG), einer der größten Innovationstreiber am Markt für pflanzenbasierte Lebensmittel, verkauft ihr Werk Wiesbaum in Deutschland an The New Originals Company, einen rasch expandierenden europäischen Tofuhersteller. Durch diesen strategischen Schritt kann die VFG sich auf den Ausbau ihres größeren Werks in Lüneburg konzentrieren, in dem ein Großteil der pflanzlichen Produkte des Unternehmens hergestellt wird. Mit dem Verkauf werden auch bestimmte Vermögenswerte, Marken und Produktionskapazitäten für die Tofuherstellung übertragen. Der Standort Wiesbaum ist seit 1980, damals noch unter der Firma Tofutown, für seine Tofuherstellung bekannt und wird sich unter der Leitung von The New Originals Company - die sich als europaweit führend bei Tofu-Innovationen positioniert - gut entwickeln. The New Originals Company wurde im Februar 2024 von der Familie Lunter - Tofu-Pioniere seit 1991 - der NLT Management Holding und der Raiffeisenbank Landesbank Oberösterreich, einem erfahrenen Investor der Lebensmittelindustrie, gegründet und beschäftigt 600 Menschen in fünf Ländern. Zitat Dave Sparrow, CEO, Vegan Food Group: "Durch den strategischen Verkauf des Standorts Wiesbaum können wir unsere Ressourcen auf die Erweiterung des für unsere langfristigen Wachstumspläne wichtigen Werks Lüneburg konzentrieren. Tofu ist für VFG noch immer eine wichtige Produktkategorie, aber durch diesen Verkauf können wir unser operatives Geschäft optimieren und gleichzeitig mit dem Know-how von The New Originals Company die kontinuierliche Herstellung hochwertiger Tofuprodukte gewährleisten." Dieser Schritt macht deutlich, dass VFG sein pflanzenbasiertes Produktportfolio insgesamt erweitern und durch die strategische Partnerschaft mit The New Originals Company seine Position auf dem Tofu-Markt festigen will. Durch den Verkauf kann VFG vor allem am Standort Lüneburg mehr Ressourcen in Innovation und Ausbau der Produktion stecken und gleichzeitig vom Know-how der The New Originals Company bei der Tofuherstellung profitieren, um diese wichtige Produktlinie weiter auszubauen. Zitat Markus Kerres, CEO, Tofutown: "Der Verkauf des Werks in Wiesbaum an The New Originals Company sichert die Fortführung einer langen Tradition in der Tofuherstellung. Wir gehen davon aus, dass beide Unternehmen in ihrem Bestreben, pflanzliche Ernährung voranzubringen, von diesem Geschäft profitieren können." Der Fokus der The New Originals Company liegt auf der Entwicklung innovativer Tofuprodukte, die modernen Ernährungsbedürfnissen entsprechen. Dabei werden ihr die Tradition am Standort Wiesbaum und die Vertriebskanäle der VFG in ganz Europa zugutekommen. Zitat Matthias Krön, CEO, The New Originals Company: "Bernd Drohsin und das Team von Tofutown in Wiesbaum sind seit den Achtzigerjahren Pioniere für Bio-Tofu und Tofuprodukte in Europa. Sie stellen hervorragenden traditionellen Tofu und innovative Produkte her und haben sich das Vertrauen der Menschen in vielen europäischen Ländern erarbeitet. The New Originals Company ist stolz darauf, diese langjährige Tradition fortzusetzen. Wir werden für Tofu als wichtigen Teil der Ernährungsumstellung in Europa weiterhin Pionierarbeit leisten und dabei mit der Vegan Food Group in Großbritannien zusammenarbeiten." Mit dem Verkauf dieses Standorts, der zum Jahresende abgeschlossen sein soll, schärft die Vegan Food Group ihren Fokus auf das Kerngeschäft und die Produktlinien, während The New Originals Company ihre Produktionskapazitäten für Tofu erweitert. Beide Unternehmen wollen Verbraucherinnen und Verbrauchern in Europa weiterhin nachhaltige, pflanzenbasierte Produkte liefern und so zur laufenden Umstellung auf pflanzliche Alternativen in den jeweiligen Marktsegmenten beitragen. __________________________________________________________________________ Über die Vegan Food Group Die Vegan Food Group (VFG) mit Hauptsitz in London, Großbritannien, ist ein führender Anbieter pflanzlicher Lebensmittel. Zu den Marken der Gruppe gehören Meatless Farm, VFC, Clive's und Tofutown. VFG setzt auf innovative, nachhaltige Ernährungslösungen und bietet ein breites Sortiment an pflanzenbasierten Produkten, die europaweit erhältlich sind. Allein an dem Produktionsstandort in Lüneburg beschäftigt das Unternehmen rund 160 Mitarbeiter und treibt die Weiterentwicklung pflanzenbasierter Alternativen kontinuierlich voran. Die Gruppe setzt sich für den Übergang zu nachhaltigen Lebensmittelalternativen ein und strebt kontinuierliches Wachstum durch Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten und innovative Produktentwicklungen an. Mehr Informationen unter https://veganfoodgroup.org/ .