Wahlumfrage: Harris hält knappen Vorsprung vor Trump

Washington (Reuters) - Die demokratische US-Vizepräsidentin Kamala Harris hält einer Wahlerhebung zufolge ihren knappen Vorsprung vor dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump.

In einer am Dienstag veröffentlichten neuen Reuters/Ipsos-Umfrage liegt Harris mit 45 Prozent zu 42 Prozent drei Prozentpunkte vor Trump. Die Umfrage hatte eine Fehlermarge von etwa vier Prozentpunkten. Die Abstimmung findet am 5. November statt. In einigen Bundesstaaten kann schon deutlich früher per Brief oder auch in Person gewählt werden. Nach dem Ausstieg von Präsident Joe Biden aus dem Wahlkampf übernahm Harris im Juli die Kandidatur der Demokraten. Allgemein wird nicht zuletzt wegen des vergleichsweise komplizierten Wahlverfahrens in den USA mit einem knappen Ausgang gerechnet.

