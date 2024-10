US-Anleihen: Deutliche Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Donnerstag nach robusten Konjunkturdaten gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,42 Prozent auf 112,06 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg bei 4,08 Prozent.

Der Dollar profitierte auch von robusten US-Wirtschaftsdaten. So waren die Einzelhandelsumsätze im September etwas stärker gestiegen als erwartet. "Die aktuellen Zahlen zum Konsumverhalten in den Vereinigten Staaten liefern auch weiterhin keinen Hinweis auf eine Abschwächung der Nachfrage in Nordamerika", kommentierte Tobias Basse, Volkswirt bei der NordLB. Zudem sanken die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich.

Sowohl der Konsum als auch der Arbeitsmarkt spielen eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank. Die Erwartungen mit Blick auf künftige Leitzinssenkungen durch die Fed wurden so gedämpft. Etwas enttäuscht hatte die Industrieproduktion. Sie fiel im September etwas stärker als erwartet./jsl/he