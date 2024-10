Biden besucht Scholz und Steinmeier in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - Gut drei Monate vor dem Ende seiner Amtszeit trifft US-Präsident Joe Biden am Freitag bei seinem ersten bilateralen Deutschlandbesuch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin. Im Mittelpunkt des Gesprächs dürfte die Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland stehen. Zuvor empfängt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den US-Staatschef mit militärischen Ehren und überreicht ihm den höchsten Verdienstorden der Bundesrepublik.

Eigentlich wollte Biden bereits eine Woche vorher zu einem Staatsbesuch mit allen protokollarischen Ehren und einem Ukraine-Solidaritätsgipfel im rheinland-pfälzischen Ramstein nach Deutschland kommen. Der Hurrikan "Milton" machte ihm aber einen Strich durch die Rechnung. Jetzt findet der Besuch in deutlich kleinerem Rahmen statt.

Der US-Präsident wird sich nur 19 Stunden in Berlin aufhalten. Neben den Gesprächen mit Steinmeier und Scholz ist auch ein Vierer-Gipfel geplant, zu dem der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer nach Berlin kommen. Auch dabei dürfte es hauptsächlich um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen.

Im Januar scheidet Biden aus dem Amt und wird dann vom früheren Präsidenten Donald Trump oder seiner jetzige Vizepräsidentin Kamala Harris abgelöst. Die Entscheidung darüber fällt bei der Präsidentenwahl am 5. November./mfi/jac/DP/jha