GNW-Adhoc: KFSHRC stellt Innovationen und Gesundheitslösungen auf der Global Health Exhibition 2024 vor

^RIAD, Saudi-Arabien, Oct. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) wird als Platin-Sponsor an der Global Health Exhibition 2024 teilnehmen, die vom 21. bis 23. Oktober in Riad stattfindet. In seinem Pavillon wird das KFSHRC seine neuesten Gesundheitsinnovationen und -lösungen vorstellen und zeigen, wie sie zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung, der Patientenerfahrung und der betrieblichen Effizienz beitragen. Dazu gehören die robotergestützte Herzchirurgie, die Organtransplantation, die Herstellung von CAR-T-Zellen, die pharmakogenomische Analyse, die Kommandozentrale für Kapazitäten und die Errungenschaften bei der Nutzung der virtuellen Realität in der medizinischen Ausbildung. Die Teilnahme des KFSHRC steht im Einklang mit seiner Verpflichtung, moderne Trends zu erforschen, die Zukunft des Gesundheitswesens zu antizipieren und seine führende Position als Innovator im globalen Gesundheitswesen zu stärken. Die Besucher des Pavillons werden sich über die Pionierleistungen des KFSHRC informieren können, darunter die weltweit erste vollständige robotergestützte Herztransplantation und die führende Produktion von CAR-T-Zellen vor Ort, die eine bedeutende Verbesserung der spezialisierten Gesundheitsversorgung im Königreich darstellt und die Kosten reduziert, die mit einer früheren Produktion außerhalb des Landes verbunden sind. Im Pavillon werden auch die neuesten Krankenhausinnovationen vorgestellt, darunter die Einführung der mobilen Schlaganfallstation, die die Behandlung von Schlaganfallpatienten beschleunigen, Behinderungen reduzieren und die Sterblichkeitsrate senken soll. Darüber hinaus wird das KFSHRC seinen pharmakogenomischen Analysedienst vorstellen, einen modernen medizinischen Ansatz, der Medikamente mit der DNA (dem genetischen Code) des Patienten abgleicht, um die Wirksamkeit von Medikamenten vorherzusagen. Das KFSHRC wurde zum zweiten Mal in Folge als bestes akademisches Medizinzentrum im Nahen Osten und in Afrika und auf Platz 20 unter den 250 besten akademischen Medizinzentren weltweit eingestuft und im Ranking von Brand Finance 2024 als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Darüber hinaus wurde es im selben Jahr von der Zeitschrift Newsweek in die Liste der 250 besten Krankenhäuser der Welt aufgenommen und in die Liste der World's Best Smart Hospitals for 2025 aufgenommen. Medienkontakt: Essam AlZahrani +966 55 525 4429 mediacoverage@kfshrc.edu.sa (mailto:mediacoverage@kfshrc.edu.sa) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/55be45bd-7a43-4023-a597- fbe6c930569d °