Ölpreise stabilisieren sich weiter - deutliches Wochenminus

LONDON (dpa-AFX) - Die Lage am Ölmarkt hat sich zum Wochenabschluss weiter stabilisiert. Nachdem die Ölpreise zum Wochenstart kräftig gesunken waren, legten sie zuletzt wieder leicht zu. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember stieg am Freitag um 26 Cent auf 74,71 Dollar. Er liegt aber immer noch mehr als vier Dollar unter dem Niveau vom vergangenen Freitag. Bei der US-Sorte WTI sieht die Entwicklung ähnlich aus. Der Preis für ein Barrel zur Lieferung im November stieg am Freitag im frühen Handel um 33 Cent auf 71 Dollar.

Offen sind die Folgen der Tötung des Hamas-Anführers Jihia al-Sinwar im Gazastreifen durch Israel. US-Sicherheitsberater Jake Sullivan sagte zwar, Sinwars Tötung biete die Gelegenheit, ein Ende des Krieges zwischen Israel und der Hamas zu erreichen. Die mit der Hamas verbündete Hisbollah-Miliz im Libanon entschärfte ihre Rhetorik jedoch nicht. Sie kündigte im Gegenteil "eine neue Phase der Eskalation" an, die in den nächsten Tagen erkennbar werde. Israels Militär wiederum hat bislang keine Bereitschaft erkennen lassen, die schweren Angriffe auf Ziele im Libanon zurückzufahren./zb/mis/jha/