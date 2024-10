Selenskyj: Wenn Nato-Einladung nicht kommt, sinkt die Moral

LONDON (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befürchtet eine sinkende Moral in der Armee, wenn sein Land nicht rasch zum Nato-Beitritt eingeladen wird. "Wenn wir die Nato-Einladung nicht bekommen, wird die Moral sinken", sagte Selenskyj der britischen "Financial Times" am Rande seines Besuchs in Brüssel. Eine Einladung zur Mitgliedschaft in der westlichen Militärallianz werde die Moral der Bevölkerung und der Soldaten hingegen heben.

Nach mehr als zweieinhalb Jahren Krieg steht die ukrainische Armee gerade im Osten des Landes schwer unter Druck. Die Mobilisierung neuer Soldaten ist schwierig.

Selenskyj hatte am Donnerstag in Brüssel bei EU und Nato seinen Plan vorgestellt, wie Russland zu einem Ende seines Angriffskrieges gezwungen werden könne. Eine rasche Einladung in die Nato ist dabei eine wichtige Forderung. Die Allianz hat der Ukraine zwar versprochen, dass ihr Weg zu einer Mitgliedschaft unumkehrbar sei. Einen Zeitplan gibt es aber nicht./fko/DP/nas