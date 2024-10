ROUNDUP: G7 versichern Ukraine 'unerschütterliche Unterstützung'

NEAPEL (dpa-AFX) - Die Gruppe sieben demokratischer Industrienationen (G7) hat der Ukraine "unerschütterliche Unterstützung" im bereits seit mehr als zweieinhalb Jahren dauernden Krieg gegen Russland zugesagt. Bei einem Treffen in der süditalienischen Großstadt Neapel warfen die Verteidigungsminister der G7-Staaten Russland einen "brutalen und illegalen groß angelegten Angriffskrieg" vor.

In der gemeinsamen Abschlusserklärung heißt es: "Wir verurteilen Russland, das eine Position der Konfrontation und Destabilisierung auf globaler Ebene einnimmt." Mit Blick auf die wiederholten Warnungen aus Moskau vor dem Einsatz von Atomwaffen ist auch von "unverantwortlichem Gebrauch nuklearer Rhetorik" die Rede.

In der Siebenergruppe hat Italien in diesem Jahr den Vorsitz. Weitere Mitglieder sind die USA, Kanada, Großbritannien, Japan, Frankreich und Deutschland. Für die Bundesregierung nimmt Verteidigungsminister Boris Pistorius teil. Dabei waren auch der neue Nato-Generalsekretär, der Niederländer Mark Rutte und der ukrainische Ressortchef Rustem Umerov.

Am Rande des Treffens kam es in der Stadtmitte von Neapel zu Krawallen. Mehrere Dutzend militante G7-Gegner warfen Steine und Flaschen auf die Polizei. Die Sicherheitskräfte setzten Rauchbomben und Schlagstöcke ein. Die Lage beruhigte sich am Abend wieder./cs/DP/mis