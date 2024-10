Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Putin und Kim Jong-un

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Putin und Kim Jong-un:

Die (.) Indizien für einen möglichen Einsatz nordkoreanischer Soldaten auf russischer Seite im Krieg gegen die Ukraine sind alarmierend. Grund zur Sorge ist diese Zusammenarbeit der Regimes (.) dabei nicht wegen ihrer unmittelbaren militärischen, sondern wegen ihrer politischen Dimension. (.) Wenn demnächst wirklich nordkoreanische Soldaten Russlands Truppen an der Front unterstützen, dürfte es also nicht um kurzfristigen Nutzen gehen, sondern um eine langfristige strategische Kooperation zweier äußerst gewaltbereiter Diktaturen. Und auch wenn man nur Mutmaßungen darüber anstellen kann, wie tief das Bündnis Putins und Kims wirklich geht, ist dessen Stoßrichtung doch offensichtlich: Es geht gegen die demokratischen Staaten in Asien, Europa und Nordamerika und gegen eine auf Regeln basierende internationale Ordnung.