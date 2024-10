Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur Lage der Grünen

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Lage der Grünen:

Die Grünen stehen vor einer klaren Alternative: Entweder sie präsentieren vor der Bundestagswahl ein bis zur Unkenntlichkeit abgeschliffenes Programm und lassen sich dann in schwarz-grünen Koalitionsverhandlungen, deren Ausgang noch dazu ungewiss ist, die letzten Zähne ziehen. Oder sie schreiben einfach das auf, was sie in der Realität des Jahres 2025 für richtig halten - und setzen darauf, dass dies einer hinreichend großen Zahl von Wählerinnen und Wählern als angemessen, wenn nicht notwendig erscheint./yyzz/DP/mis