Chinas Parteichef Xi zum Brics-Gipfel in Kasan gelandet

KASAN (dpa-AFX) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ist zum Brics-Gipfel aufstrebender Industrieländer in der russischen Millionenstadt Kasan an der Wolga gelandet. Der Chef der russischen Teilrepublik Tatarstan, Rustam Minnichanow, begrüßte den Gast am Flughafen, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.

Xi Jinping ist einer von mehr als 20 Staats- und Regierungschefs, die beim bis Donnerstag laufenden Gipfel erwartet werden. Die Abkürzung Brics steht dabei für die ersten fünf Mitgliedsländer der Organisation: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.

Auch Indiens Regierungschef Narendra Modi und der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa sind bereits in Kasan. Am ersten Gipfeltag sind nach offiziellen Angaben auch Einzelgespräche zwischen Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin geplant. Es gehe dabei um die bilateralen Beziehungen, aber auch Fragen der regionalen und internationalen Politik, hieß es aus Peking dazu.

Putin will mit dem Gipfel auch zeigen, dass er trotz seines Angriffskrieges gegen den Ukraine und der westlichen Sanktionen international nicht isoliert ist. Er strebt nach dem Aufbau einer neuen Weltordnung ohne eine Dominanz des Westens, betonte aber auch, dass das Brics-Bündnis, zu dem auch der Iran, Ägypten, Äthiopien und die Vereinigten Arabischen Emirate gehören, nicht gegen irgendjemanden gerichtet sei./bal/DP/men