EQS-News: Pyrum Innovations AG platziert Barkapitalerhöhung im Gesamtvolumen von rund 10,0 Mio. €

Pyrum Innovations AG platziert Barkapitalerhöhung im Gesamtvolumen von rund 10,0 Mio. €



22.10.2024 / 17:30 CET/CEST

Pyrum Innovations AG platziert Barkapitalerhöhung im Gesamtvolumen von rund 10,0 Mio. €

363.637 neue Aktien zu 27,50 € je neuer Aktie platziert

Emissionserlös dient dem Bau des neuen Standortes in Perl-Besch, Beteiligungen an Joint Ventures für neue Anlagen sowie allgemeinen Unternehmenszwecken

Ralf Bohle GmbH („Schwalbe“) nun mit 4 % an Pyrum beteiligt

Dillingen / Saar, 22. Oktober 2024 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2G8ZX8) hat heute eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgreich am Markt platziert. Insgesamt wurden 363.637 neue Aktien zu einem Platzierungspreis von 27,50 € je neuer Aktie begeben, sodass dem Unternehmen ein Brutto-Emissionserlös von rund 10,0 Mio. € zufließt.

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Wir bedanken uns für das Vertrauen der beteiligten Investoren und freuen uns, dass wir im Rahmen der Platzierung die Ralf Bohle GmbH, bekannt mit ihrer Marke „Schwalbe“, als neuen Investor gewinnen konnten. Mit den eingeworbenen Mitteln können wir die weitere Entwicklung unseres Unternehmens vorantreiben. Wir haben mit dem langfristigen Abnahmevertrag für unser rCB von Continental neben den Abnahmevereinbarungen mit Schwalbe – ebenfalls für rCB – sowie mit BASF für unser Öl das letzte Puzzlestück für unseren Rollout-Plan erreicht. Was uns jetzt noch fehlt, sind größere Produktionskapazitäten. Die Kapitalerhöhung hilft dabei enorm und ist im Wesentlichen ein großer Schritt für den Bau unseres zweiten Pyrum-eigenen Werks in Perl-Besch. Darüber hinaus können wir unseren Anteil am Joint Venture-Werk in Tschechien auf bis zu 49 % erweitern und so auch an den Einnahmen dieses geplanten Werks stärker partizipieren.“

Das Grundkapital der Gesellschaft wird durch die Kapitalerhöhung von 3.253.735,00 €, eingeteilt in 3.253.735 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 € je Stückaktie, durch teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024 durch Ausgabe von 363.637 auf den Namen lautende Stückaktien um 363.637,00 € auf 3.617.372,00 € erhöht. Die Ralf Bohle GmbH wird nach Durchführung der Kapitalerhöhung mit 4 % an Pyrum beteiligt sein. Die Gesellschaft plant, den Erlös für die Entwicklung des neuen Standortes in Perl-Besch, für Beteiligungen an Joint Ventures für neue Anlagen der Pyrum Innovations AG zu verwenden sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.

Die neuen Aktien sollen zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale sowie zum Handel an der Wertpapierbörse Oslo (Euronext Growth) in die Notierung einbezogen werden. Die Einbeziehung soll unmittelbar nach Durchführung der Kapitalerhöhung erfolgen, voraussichtlich Anfang November 2024.

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Thermolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen und diverse Kunststoffe tätig. Pyrums Thermolyseprozess funktioniert dabei weitgehend energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO2-Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen – insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken – und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Thermolyseöl, Gas und recycelten Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Thermolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Thermolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem hat Pyrum für sein Umweltmanagementsystem die ISO 14001- und für sein Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und war bereits 3-mal in Folge im Finale des großen Preises des deutschen Mittelstandes.

www.pyrum.net

Kontakt

IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

