GNW-Adhoc: KFSHRC startet mobile Schlaganfallstation für schnellere Patientenbehandlung

^RIYADH, Saudi-Arabien, Oct. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal

Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) hat die erste mobile Schlaganfallstation im Mittleren Osten und in Nordafrika für die direkte Versorgung von Schlaganfallpatienten mit fortschrittlicher medizinischer Technologie und klinischem Fachwissen gestartet. Diese Innovation ermöglicht es dem medizinischen Team, während des Krankentransports sofortige medizinische Hilfe zu leisten, um die Rehabilitations- und Überlebenschancen drastisch zu erhöhen und gleichzeitig die Gefahr von langfristigen Einschränkungen zu verringern, da die Wahrscheinlichkeit für eine Wiederherstellung der normalen Körperfunktionen um 70 % steigt. Die Initiative soll die Heilungsaussichten bei einem Schlaganfall verbessern und für eine schnellere Durchführung lebesrettender Maßnahmen während der kritischen ersten Stunde nach dem Einsetzen der Symptome sorgen. Hierbei werden spezifische Herausforderungen adressiert, mit denen Patienten in Riad konfrontiert sind, darunter z. B. Verkehrsstaus und längere Transportzeiten in Kliniken, die den Zugang zu wichtiger medizinischer Versorgung hinauszögern - Faktoren, die entscheidende Auswirkungen auf die Erfolgsaussichten und Lebensqualität von Patienten haben. Die mobile Schlaganfallstation macht sich auf den Weg, sobald der saudischen Rote-Halbmond-Stelle von den Angehörigen die Patientensymptome (z. B. Schwächegefühl im Arm, Gesichtslähmung oder Sprechschwierigkeiten) geschildert wurden. Daraufhin wird die Notfallambulanz des KFSHRC benachrichtigt und die mobile Schlaganfallstation an den Standort des Patienten entsandt, um vor Ort eine Diagnose und sofortige Behandlung zu gewährleisten. Die Schlaganfallstation, die mit einem speziellen Krankenwagen ausgestattet ist, besteht aus einem spezialisierten medizinischen Team mit einer Fachkraft für vaskuläre Neurologie, einer Intensivpflegekraft, einem Notfallsanitäter und einer Fachkraft für CT-Scans. Dies ermöglicht die Bildgebung für das Hirngewebe und die Hirnblutgefäße im Krankenwagen vor dem Eintreffen in der Klinik, um vor Ort die Ursache von Schlaganfallsymptomen zu bestimmen und notwenige medizinische Eingriffe vorzunehmen. Die mobile Schlaganfallstation ist Teil des KFSHRC-Pavilions auf der Global Health Exhibition in Riad. Auf der Messe können sich Besucher selbst von den fortschrittlichen technologischen Merkmalen überzeugen, welche die führende Position des KFSHRC in der Bereitstellung innovativer Lösungen für die Schlaganfallbehandlung untermauert - einschließlich CT-Scan, Computertomographie, MRT, Ultraschalluntersuchung der Halsschlagader und zerebrale Angiographie. Schlaganfälle sind eine wesentliche globale Gesundheitsherausforderung, die in Saudi-Arabien die dritthäufigste Todesursache darstellen und aufgrund der mangelnden Durchblutung eines Teils des Gehirns oder des Risses eines Blutgefäßes, was zu Hirnschäden führt. Alle Menschen, inklusive Kinder, können jederzeit einen Schlaganfall erleiden, falls die entsprechenden Risikofaktoren gegeben sind. Das KFSHRC wurde zum zweiten Mal in Folge als bestes akademisches Medizinzentrum im Nahen Osten und in Afrika und auf Platz 20 unter den 250 besten akademischen Medizinzentren weltweit eingestuft und im Ranking von Brand Finance 2024 als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Darüber hinaus wurde es im selben Jahr in der Liste der 250 besten Krankenhäuser der Welt geführt und von der Zeitschrift Newsweek in die Liste der World's Best Smart Hospitals für das Jahr 2025 aufgenommen.