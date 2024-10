Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Lage des Kanzlers und seiner SPD

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Lage des Kanzlers und seiner SPD:

"Hinter dem Kanzler liegen Wochen, in denen seine Eignung als derjenige, der die Koalition an- und seine eigene Partei in den nächsten Wahlkampf führt, wiederholt infrage gestellt wurde. Wochen, in denen der Name des SPD-Kollegen Boris Pistorius so häufig und so hoffnungsvoll genannt worden war, dass der wiederum sich bereits gegen "Messias"-Erwartungen verwahren zu müssen glaubte. Diese Phase allerdings scheint vorerst vorbei: Eine Fraktions- und eine Parteiklausur der SPD vergingen, ohne dass zum Aufstand geblasen worden wäre. Wirklich sicher kann sich Scholz deswegen aber noch lange nicht fühlen."/yyzz/DP/he