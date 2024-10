Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Moldau

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Moldau:

"Die Abstimmungen vom Sonntag zeigen, wie einflussreich Moskau bei der Manipulation freier Entscheidungen in Europa zu agieren weiß. Umgerechnet mehr als 100 Millionen Dollar soll Russland in die Abwendung des moldauischen Westkurses investiert haben. In Georgien steht schon am Wochenende eine weitere schicksalhafte Entscheidung an: Schafft es dort die proeuropäische Opposition, die prorussischen Parteien zu überflügeln, die alles tun, um das Land von der EU wieder zu entfernen? Mit den Gefahren wächst in der EU die Abwehrbereitschaft. Doch wenn es um die Einschränkung der freien Meinungsbildung geht, muss die EU aufpassen, dass die Demokratie hinter dem Schutzschirm noch erkennbar bleibt. Die Stärke der Demokratie ist bei ihrem Missbrauch durch ihre Feinde zugleich eine Schwäche."/yyzz/DP/nas