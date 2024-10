ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Hohe Kursgewinne von SAP stützen Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Überzeugende Geschäftszahlen von SAP haben am Dienstag dem Dax nach seinem schwächeren Wochenauftakt wieder auf die Sprünge geholfen. Der deutsche Leitindex gewann im frühen Handel 0,47 Prozent auf 19.552,41 Punkte. Sein Rekord aus der Vorwoche steht bei knapp 19.675 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen bewegte sich mit 27.151,77 Punkten um seinen Vortagesschuss. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Euroregion verzeichnete ein Plus von 0,2 Prozent.

Europas größter Softwarehersteller hatte am späten Vorabend seine Quartalszahlen vorgelegt. Vor allem der Ausblick kam gut an. Am Dienstag kletterten die SAP-Aktien auf ein Rekordhoch, zuletzt gewannen sie 5,5 Prozent. Angesichts des Kursanstiegs bleibt die 15-prozentige Kappungsgrenze bei der Gewichtung von SAP im Dax ein Thema, denn diese wurde mittlerweile erreicht.

"SAP konnte mit seinen Quartalszahlen überzeugen. Die Walldorfer setzen konsequent auf Cloud-basierte Services und nutzen das Thema Künstliche Intelligenz (KI) gewinnbringend", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Die KI-Fantasie von SAP könne nun helfen, den Dax weiter zu stabilisieren. Dieser befinde sich in einer gesunden Phase der Konsolidierung, ausgelöst durch einen Renditeanstieg bei Anleihen und verbunden mit Gewinnmitnahmen. Im Bereich von 19.500 Punkten stünden aber Schnäppchenjäger als Käufer bereit.

Die VW-Nutzfahrzeugholding Traton schnitt im dritten Quartal besser ab als von Experten erwartet. Die Papiere gewannen 4,6 Prozent. Im Schlepptau von Traton legten auch Daimler Truck um 1,6 Prozent zu.

Prozentual unverändert notierten die Anteile des Großhandelskonzerns Metro nach Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/24. Metro hatte die Zielvorgaben erreicht, bezeichnet die Rahmenbedingungen aber als "herausfordernd", auch mit Blick auf das neue Geschäftsjahr./ajx/jha/