Umfrage: Weniger Zustimmung in Deutschland und Polen für Ukraine-Hilfe

WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Zustimmung in Deutschland und Polen für die militärische und humanitäre Unterstützung der Ukraine ist seit Beginn des russischen Angriffskriegs deutlich zurückgegangen. Dies ergibt sich aus dem neuesten deutsch-polnischen Barometer, das am Dienstag veröffentlicht wurde.

Bei der repräsentativen Umfrage gaben in Polen 63 Prozent der Befragten an, dass die Militärhilfe ihres Landes für Kiew gutheißen. 20 Prozent lehnen sie ab. Kurz nach Kriegsbeginn im März 2022 hatten sich noch 87 Prozent für die militärische Unterstützung ausgesprochen, 5 Prozent der Befragten waren dagegen.

Trend in Polen und Deutschland stimmt überein

Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich laut Umfrage in Deutschland ab. Hier waren bei Kriegsbeginn 58 Prozent der Befragten für militärische Unterstützung der Ukraine, 23 Prozent waren dagegen. Mittlerweile unterstützen 49 Prozent die Militärhilfe, 31 Prozent lehnen sie ab.

Abgenommen hat in beiden Ländern auch die Zustimmung zur Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen. Kurz nach Kriegsbeginn befürwortete eine überwältigende Mehrheit der Befragten sowohl in Polen (77 Prozent) als auch in Deutschland (79 Prozent) diesen Schritt. Mittlerweile sind es in Deutschland 58 Prozent, in Polen etwas mehr als die Hälfte der Befragten (51 Prozent). Dafür stehen fast ein Drittel der Polen (29 Prozent) und knapp ein Viertel der Deutschen (24 Prozent) der Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen negativ gegenüber./dhe/DP/men