AKTIE IM FOKUS: DWS setzen Kursrally fort - Analysten loben Zahlenwerk

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit den Zahlen für das dritte Quartal hat die Fondsgesellschaft DWS am Mittwoch die Basis für weitere Kursgewinne gelegt. Am Nachmittag betrug das Plus 2,5 Prozent auf 39,76 Euro. Damit waren die Titel unter den besten Werten im Nebenwerteindex SDax .

Die Fondstochter der Deutschen Bank hatte im Sommer erneut Milliardensummen von Anlegern eingesammelt und die Erwartungen damit übertroffen. Analyst Tom Mills von Jefferies sprach von einem beeindruckend guten Quartal. Insgesamt betonten Analysten die gute Kostenkontrolle.

Seit dem Anfang August erreichten tiefsten Stand seit Ende November 2023 haben die DWS-Papiere mittlerweile um etwa ein Drittel zugelegt. Anfang Juni hatten sie mit fast 45 Euro ein Rekordhoch erreicht./ajx